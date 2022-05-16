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Українським АЗС дозволили підвищити ціни: скільки тепер коштує бензин на OKKO, WOG та Shell

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 08:47
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Розповідаємо, що змінилося на ринку пального за вихідні
Тепер українцям доведеться платити більше за бензин
Тепер українцям доведеться платити більше за бензин / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство економіки оприлюднило нову середню вартість бензину на рівні 33,36 грн/літр, а дизпального – 35,31 грн/літр. Максимальна ж роздрібна націнка становить 6,5 грн на бензин та 7 грн на дизель. Тож найближчим часом вартість пального може суттєво зрости, на деяких АЗС вона вже підвищилась.

Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба Кабміну.

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Тож, максимальна ціна на звичайне (не преміальне) пальне на АЗС не має перевищувати:

  • 39,86 грн за літр бензину;
  • 42,31 грн за літр дизельного пального.

Чому Кабмін підвищує ціни?

Основною причиною, звісно, є війна в Україні, яка в свою чергу провокує зростання цін на європейських ринках.

Зауважимо, що раніше 70% пального ми закуповували у Білорусі та Росії, 10% припадало на постачання морем і ще 20% Україна виробляла на своїх НПЗ, які зруйнував окупант.

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Тож всі з цих джерел під час війни ми в буквальному сенсі втратили.

Скільки коштує бензин на українських АЗС?

За даними AutoRia, вартість пального на OKKO:

  • А-95 + – 39,56 грн;
  • А-95 – 37,68 грн;
  • А-92 – 37,68;
  • ДП – 42,63 грн;
  • газ — 33,99 грн.

Ціна на WOG:

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  • А-95 + – у наявності немає;
  • А-95 – 37,68 грн;
  • А-92 – у наявності немає;
  • ДП – 42,63 грн;
  • газ — 34,97 грн.

Ціна на Shell:

  • А-95 + – у наявності немає;
  • А-95 – 37,68 грн;
  • А-92 – у наявності немає;
  • ДП – 42,63 грн;
  • газ — 34,56 грн.

Що буде з цінами на бензин в Україні далі?

Як сказав раніше в коментарі "Сьогодні" директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, спрогнозувати ціни на бензин в Україні – це все одно, що спрогнозувати ціни у світі.

Подальша вартість пального залежатиме від світових цін на нафту. Наразі вона знайшла певну точку опори, а це орієнтовно 110 доларів за барель.

Це позначка, навколо якої то вища ціна, то нижча. Навіть якщо нафта здорожчає на 20%, це буде 10% здорожчання бензину та дизелю. Це буде до 50 грн за літр: не 60, не 70, не 80 грн, — каже він.

Раніше ми розповідали, як українці продають талони на пальне втридорога, а також писали, чому водіям тепер не доведеться стояти у довжелезних чергах на АЗС.

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