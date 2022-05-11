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Перепродают втридорога: украинцы в сети сбывают талоны на топливо

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 18:38
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Предприимчивые украинцы начали сбывать актуальную продукцию в условиях дефицита топлива
Украинцы начали торговать талонами на топливо
Украинцы начали торговать талонами на топливо / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока водители стоят в километровых очередях на заправках и покупают топливо с ограничениями, предприимчивые граждане наладили свой небольшой и сомнительный бизнес.

Редакция "Сегодня" промониторила сайт с объявлениями ОLX и предлагает узнать, по чем сбывают талоны на топливо.

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Бензин, дизель и талоны на них продают во многих областях Украины. В лидерах – Днепр, Киев, Луцк и Хмельницкий. Например, Роман из Днепра продает талоны на бензин из сети Авиас по 55 грн/л. В ассортименте талоны на горючее из заправок:

  • Укрнефть;
  • ANP;
  • Авиас;
  • ЗНП;
  • Мавекс и Мавекс плюс;
  • ЮКОН и ЮКОН сервис;
  • Sentosa Oil;
  • Rubix;
  • УкрТатНефть.

Предложение в сети
Предложение в сети / Фото: скриншот

Киевлянин Ярослав реализует талоны на бензин и дизель из сети KLO. Минимальный объем заказа – 20 литров, А-95 оценивается по 65 грн/л, а дизель – по 70 грн/л. Срок действия указан до 24 мая.

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Предложение в сети
Предложение в сети / Фото: скриншот

Днепрянин Артем сбывает талоны на горючее в сети Авиас. С помощью них можно приобрести А-95 по 46,5 грн/л, А-95E – по 47,5 грн/л, А-92 – по 45 грн/л.

Предложение в сети
Предложение в сети / Фото: скриншот

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В ассортименте есть и талоны на газ. Богдан из Луцка предлагает купить также талоны на бензин и дизель. Готов отправить по почте, но минимальный заказ – от 20 л. О цене нужно договариваться по телефону.

Предложение в сети
Предложение в сети / Фото: скриншот

Андрей из Винницы продает талоны от OKKO на бензин и дизель. Заправку бензином и дизелем оценивает в 100 грн. "Встречаю прямо на АЗС и заправляю автомобиль", – убеждает автор сообщения.

Предложение в сети
Предложение в сети / Фото: скриншот

Талоны на бензин сбывает Тарас в Чекасах. В ассортименте – сети Авиас и Укрнефть. Бензин А-92 реализует по 58 грн/л, А-95 – по 60 грн. Если заказывать от 50 литров по предзаказу, обещает скидки.

Предложение в сети
Предложение в сети / Фото: скриншот

Аналогичную продукцию реализует киевлянин Максим. Средние цены 65-75 грн за литр топлива. Автор подчеркивает, что талоны бессрочные.

Предложение в сети
Предложение в сети / Фото: скриншот

Тарас из Черкасс предлагает талоны на бензин со скидками, если покупать от 100 литров. Литр А-92 и А-95 оценивает по 60 грн, утверждает, что продукция не имеет срока годности.

Предложение в сети
Предложение в сети / Фото: скриншот

В общем, на сайте немало таких предложений – на любой вкус и похоже, что их количество выросло после 9 мая. В то же время одни и те же талоны продают по разным ценам. Однако украинцам не рекомендуют покупать их "из рук".

Предложение в сети
Предложение в сети / Фото: скриншот

Предложение в сети
Предложение в сети / Фото: скриншот

Предложение в сети
Предложение в сети / Фото: скриншот

Махинации в условиях дефицита

Учитывая сложную ситуацию с топливом в Украине, увеличилось и количество разнообразных схем, связанных с его реализацией. Одна из них – продажа недействительных талонов на закупку бензина или дизеля. Схема проста: водители покупают товар у частных лиц, а проверить актуальность талона можно только непосредственно на АЗС. Конечно, потерянные средства никто не компенсирует.

Участники рынка и потребители отмечают и другие манипуляции и мошеннические схемы. В частности, продажу "шмурдяка" – горючего, разбавленного некачественными компонентами, в связи с чем может пострадать как двигатель, так и целый автомобиль.

В разных сетях заправок замечают и несоответствие реальной цены, заявленной на сайте или при въезде на станцию. Фактически водителям продают литр горючего по 60 грн. Осуществляют схему через мобильное приложение, а в чеках указывают номинальную цену, не превышающую предельную, установленную правительством.

Сбывают также бензин по объявлениям, но о его качестве сложно судить. Кроме того, некоторые украинцы готовы за деньги отстоять в очереди на АЗС – чем дольше, тем выгоднее цена "услуги".

Ранее "Сегодня" писали, что цены на автогаз резко подскочили во всех сетях заправок после 9 мая. В условиях войны и дефицита топлива качество бензина и дизеля отошло на второй план.

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