Дефіцит зникає? Яка ситуація з цінами на заправках OKKO, WOG, Shell, БРСМ-Нафта

Розповідаємо про актуальні ціни на пальне в мережах заправок по Україні 15 травня

Коротко про актуальні ціни на українських АЗС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Уряд взяв на контроль ситуацію з нестачею бензину та дизелю на АЗС. Поки в країну везуть пальне з-за кордону, ціни на заправках наприкінці тижня стабілізувалися.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ресурс AutoRia та пропонує дізнатися, за скільки різні мережі АЗС збувають різні види пального станом на 15 травня.

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OKKO

У мережі OKKO є всі види пального. Літр бензину А-95 продають за 37,68 грн, а преміального А-95+ – за 39,56 грн. Бензин А-92 зрівнявся в ціні з А-95 і тепер коштує 37,68 грн/л. Дизель реалізують по 42,63 грн/л, а автогаз – по 33,99 грн/л.

Упродовж тижня ціни на АЗС втримуються без змін. Різкі стрибки були лише у вартості на автогаз – 14 травня літр подорожчав на гривню. Водночас ще на початку тижня його можна було купити за 31,98 грн/л, що на 2 гривні менше, ніж зараз.

WOG

За наявною інформацією, на заправках WOG є бензин А-95, який збувають за 37,68 грн/л. Продають також дизель – за 42,63 грн/л і автогаз – за 34,97 грн/л.

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Ситуація з цінами тут дуже схожа на ту, що в мережі OKKO – бензин і дизель оцінюють на тому ж рівні впродовж останніх семи днів. Водночас літр автогазу піднявся в ціні з 31,97 грн на початку тижня до 34,97 грн, тобто здорожчав на 3 грн.

БРСМ-Нафта

На цій мережі заправок реалізують бензин А-92 за ціною 37,63 грн/л. Реалізують також дизель – за 44,74 грн/л та автогаз – за 35,74 грн/л.

На відміну від конкурентів, БРСМ-Нафта знизила ціну на автогаз за останні кілька днів. Якщо 13 травня літр автогазу продавали по 36,13 грн, то зараз ціна на 39 коп. менша. Ціни на бензин та дизель залишились на попередньому рівні.

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Shell

За стабільною ціною продають бензин і дизель на АЗС Shell. Літр А-95 коштує 37,68 грн, а дизель оцінюють по 42,63 грн/л.

Водночас ціна на автогаз – як на американських гірках. Зараз літр автогазу коштує 34,56 грн, а ще 12 травня його збували по 32,99 грн/л. На початку тижня за літр автогазу в мережі просили 31,46 грн, тобто здорожчання становить 3,1 грн.

Укрнафта

На заправках Укрнафти можна купити А-95 за ціною 37,68 грн/л, А-92 – за 36,68 грн/л. Дизель оцінюють на рівні 42,63 грн/л, а автогаз збувають по 31,37 грн/л.

Якщо дизель і бензин тут втримують цінову позначку впродовж тижня, то автогаз різко подешевшав. На відміну від конкурентів, у мережі після 12 травня літр цього пального став коштувати на гривню менше.

Середні ціни на ринку

Загалом ситуація на ринку така: бензин А-95 можна купити, в середньому, за 37,81 грн/л. Преміальний А-95+ продають за середньою ціною 39,18 грн/л, а бензин А-92 – за 37,14 грн/л.

Літр дизелю, в середньому, оцінюють на рівні 43,45 грн, а автогазу – 33,98 грн.

Ціни на пальне 15 травня / Фото: auto.ria.com

Підозра в змові

Антимонопольний комітет України від початку травня взявся моніторити ситуацію з цінами та дефіцитом пального. Різні дані, які отримав держорган, свідчать про різне, але не відкидають і версії щодо змови великих гравців ринку для підняття цін на пальне.

За інформацією відомства, пального в країні достатньо, але деякі оператори його не продають чи сприяють утворенню кілометрових черг на заправках. У рамках дослідження ринку, члени АМКУ зустрілися з представниками великих мереж АЗС.

Представники бізнесу переконують, що розв’язати проблему швидко заважає державне регулювання цін на пальне та неможливість різкої перебудови логістичних ланцюжків за кордоном під потреби українського ринку.

Раніше редакція "Сьогодні" поспілкувалася з представником консалтингової групи "А-95" Сергієм Куюном і розпитала його, що відбувається на ринку пального, коли закінчиться паніка й чого чекати українцям зовсім скоро. Водночас в Україну вже везуть пальне зі США та інших країн.