США скасовує податок на пальне: як це вплине на ціну бензину

Нове рішення Білого дому допоможе у вирішенні проблеми рекордно високих цін на пальне

Оголосять про скасування податку вже 22 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден 22 червня виступить із коментарями щодо цін на газ та закликом тимчасово скасувати федеральний податок на бензин.

Про це інформує WSJ.

Реклама

Однак жодних подробиць про виступ Байден не надав.

Натомість у Білому домі заявили, що це питання президент та його радники обговорювали впродовж кількох місяців у розпал політичного тиску, аби розв’язати проблему рекордно високих цін на газ.

Як повідомляє видання, призупинення федерального податку на бензин у розмірі 18,4 центів за галон вимагатиме схвалення Конгресу, тому крок Байдена, який підтримає ці зусилля, буде значною мірою символічним.

Реклама

Динаміка вартості бензину в США

За останні 12 місяців вартість пального в Сполучених Штатах зросла на 62% і досягла рекордної позначки 5 доларів за галон (3,8 літра).

Однак 17 червня вперше за понад два місяці вартість бензину в США впала. Відбулося це, як пише CBS News, на тлі зниження цін на нафту та падіння споживчого попиту.

За словами Патріка Де Хаана, аналітика GasBuddy, у п'ятницю (17 червня) середній показник по країні впав до 4,99 доларів за галон.

Реклама

"Виходячи з ситуації на ринку зараз – вони можуть змінюватися і дійсно змінюються – найближчими тижнями середній показник по країні може впасти до 4,55-4,75 доларів за галон, якщо тенденції не зміняться", – зазначив він.

"Сьогодні" раніше писали, як польська компанія обдурила українців із закупівлями пального, і розповідали, що буде з вартістю пального зовсім скоро.