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Ні грошей, ні пального: як польська компанія "кинула" українців на 40 тис. євро

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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16 червня, 18:25
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Пальне призначалося армії та гуманітарним організаціям України
Справу вже передали до прокуратури
Справу вже передали до прокуратури / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польська компанія з Познані фактично обдурила український фонд під назвою "Український рід", який замовляв пальне для армії та гуманітарних організацій, на суму майже 40 тис. євро. Про шахрайство вже повідомили прокуратуру.

Про це повідомив RMF FM.

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Так, попередньо фонд замовив у польської фірми з Познані 10 партій пального. Польська компанія вимагала оплати "наперед" повну суму всього замовлення, але українці домовилися спочатку заплатити за одну відправку, а потім за решту, якщо буде все добре.

У договорі вказано, що пальне мали би доставити за 5 днів. Однак минув місяць, а транспорт з цінним вантажем до Львова так не доїхав. Польська компанія пояснювала затримку проблемами з автомобілями, а згодом і відсутністю документів, але в підсумку зв'язок втратився взагалі.

Польське видання не змогло зв'язатися з потенційним постачальником ні за допомогою телефону, ні за допомогою електронної пошти. Виявляється, компанія має лише віртуальне місце в центрі Познані.

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Розслідування у цій справі наразі триває.

Ринок пального оживає

Як розповів директор "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн в колонці для НВ, ринок пального потроху пожвавлюється, щоденно зростає кількість постачань, однак не відстає і споживання.

За словами експерта, імпорт автогазу вже перевищив очікування, ситуація з дизпальним потроху виходить на прогнозований рівень, а от з бензином все ще недотягує 20−25%.

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"Я не говоритиму, що проблеми скінчилися, до цього ще дуже далеко. Постачання зростає, але й споживання не стоїть на місці. Повертаються люди, активізується бізнес. А в серпні-вересні на нас чекає сезонний пік споживання", – каже Куюн.

На думку експерта, основні логістичні проблеми з’являються ще в Європі, оскільки тамтешні оператори ринку завищують ціну, у зв’язку зі зростанням попиту від України. Окрім цього, на ринок вийшли аферисти, є труднощі з банківським обслуговуванням угод.

"Сьогодні" писали, чому в Україні на одну АЗС стане менше, а також розповідали, як наша країна нарощує імпорт пального і скільки ще потрібно.

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