США отменяет налог на топливо: как это повлияет на цену бензина

Новое решение Белого дома поможет в решении проблемы рекордно высоких цен на горючее

Объявят об отмене налога уже 22 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Президент США Джо Байден 22 июня выступит с комментариями относительно цен на газ и призывом временно отменить федеральный налог на бензин.

Об этом информирует WSJ.

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Однако никаких подробностей о выступлении Байден не предоставил.

В Белом доме заявили, что этот вопрос президент и его советники обсуждали в течение нескольких месяцев в разгар политического давления, чтобы решить проблему рекордно высоких цен на газ.

Как сообщает издание, приостановка федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон потребует одобрения Конгресса, поэтому шаг Байдена, который поддержит эти усилия, будет в значительной степени символическим.

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Динамика стоимости бензина в США

За последние 12 месяцев стоимость горючего в Соединенных Штатах выросла на 62% и достигла рекордной отметки 5 долларов за галлон (3,8 литра).

Однако 17 июня впервые за более чем два месяца стоимость бензина в США упала. Произошло это, как пишет CBS News, на фоне снижения цен на нефть и падения потребительского спроса.

По словам Патрика Де Хаана, аналитика GasBuddy, в пятницу (17 июня) средний показатель по стране упал до 4,99 доллара за галлон.

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"Исходя из ситуации на рынке сейчас – они могут меняться и действительно меняются – в ближайшие недели средний показатель по стране может упасть до 4,55-4,75 доллара за галлон, если тенденции не изменятся", – отметил он.

"Сегодня" раньше писали, как польская компания обманула украинцев с закупками горючего, и рассказывали, что будет со стоимостью горючего совсем скоро.