Розгром авторинку? Як війна в Україні руйнує світовий автопром

Розповідаємо, як на світовий автопром впливає війна Росії проти України

Світовий автопром зазнає збитків через війну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Повномасштабна агресія Росії проти України серйозно шкодить світовому автопрому.

Про це свідчать дані видання S&P Global.

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Зазначається, що через війну в Україні у світі різко скоротиться випуск автомобілів. Аналітики вважають, що через російську агресію найбільше дістанеться європейського автопрому, збитки якого оцінюються приблизно у 1,7 млн автомобілів у 2022 році, та приблизно у стільки ж 2023-му. Мова йде про автомобілі, які недовипустять підприємства.

Крім того, європейські заводи концернів BMW та Volkswagen вже відучули нестачу автокомпонентів українського виробництва, тож змушені були призупинити свою роботу. До війни українські підприємства постачали кабелів, джгутів та інших комплектувальних деталей для 500 тисяч – 1 млн автомобілів. Пошук нових постачальників може тривати рік.

Експерти прогнозують, що вторгнення російської армії на українські землі призведе до дефіциту автомобільних мікрочипів і логістичних проблем недовиробництво легкових машин. За різними оцінками він становитиме 25 млн одиниць до 2030 року.

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Автовиробники тікають з Росіїї

Росію ізолують від іншого світу через напад на Україну. З РФ не хочуть працювати європейські та світові компанії, зокрема BMW заявила про припинення виробництва своїх авто на потужностях російського заводу в Калінінграді, а також відмовилася постачати свої машини до РФ.

Також експортувати свої автомобілі до країни-агресора відмовилися:

Volvo;

Ford;

Skoda;

Volkswagen (також зупиняється виробництво в РФ);

Cadilac;

Шевроле;

Audi;

General Motors;

GMC;

Jaguar;

Buick.

А такі компанії, як Daimler Truck і найбільша автомобільна корпорація General Motors, також заявили що більше не вестимуть бізнес на Росії.

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"Сьогодні" також писали, які санкції було введено проти Росії, і розповідали, яка компанія зупиняє продажі в РФ.