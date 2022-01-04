Какие авто выбирают в Украине? ТОП-10 марок

В 2021 году украинские номера получили 103,3 тыс. новых легковых автомобилей

Первое место в рейтинге завоевала Toyota / Фото: Коллаж: Сегодня

В декабре приобрели и зарегистрировали рекордное количество новых легковых автомобилей – 10,5 тыс. штук.

Как передает "Укравтопром", по сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7%.

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В 2021 году украинские номера получили 103,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше показателя 2020 года.

/ Фото: скриншот

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Лидеры продаж в 2021 году

Первое место в рейтинге завоевала Toyota – 15 232 авто получили свои регистрационные номера, что на 14% больше, чем в 2020 году. Самой популярной моделью стал компактный кроссовер Toyota RAV-4 – 6066 регистраций.

На втором месте Renault - 13 475 шт. В этом году продали на 6% меньше автомобилей. Лидером марки был Renault Duster – 5602 регистрации.

Третье место у Kia – 9138 шт. Это на 50% больше, чем в прошлом году. Самая популярная модель – Sportage, такое авто купили 7124 украинца.

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На четвертом месте Skoda – 6172 авто этой марки. В этом году таких авто продали на 22% больше, чем в прошлом году. Самой продаваемой стала модель Kodiaq -1628 шт.

Замыкает пятерку лучших Nissan – 4815 регистраций (+26%). Среди них самый популярный Qashqai – 2264 шт. за год.

В ТОП-10, также, попали:

Hyundai – 4797 шт. (+19%);

– 4797 шт. (+19%); Chery – 4653 шт. (+136%);

– 4653 шт. (+136%); Mitsubishi – 4220 шт. (+76%);

– 4220 шт. (+76%); Volkswagen – 4120 шт. (+12%);

– 4120 шт. (+12%); Suzuki – 3769 шт. (+27%).

Украинцы покупают и электрокары

Украинцы в ноябре приобрели 905 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 76%.

Самым популярным в стране легковым электромобилем стал Nissan Leaf. Related Articles – 178 автомобилей.

На втором месте – Tesla Model 3 – 64 авто.

На третьем месте Chevrolet Bolt – 46 машин.

Четвертым стал Volkswagen e-Golf – 43 шт.

На пятом месте сразу две модели Renault Zoe и Tesla Model S – 38 регистраций.

Ранее мы сообщали, что стало известно, какие автомобили чаще всего покупали украинцы в ноябре 2021 года. За месяц украинцы успели приобрести и зарегистрировать 8,7 тыс. новых легковушек.

Напомним, что автоэксперт Александр Товстоног объяснил, что на подорожание подержанных автомобилей влияет ситуация на новом рынке – все взаимосвязано.