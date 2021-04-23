Звідки береться "бодяга" на заправках? Ми пояснили схему

Тіньові виробники пального завдають збитків бюджету, бо не сплачують акцизний збір. Але ще більше страждають автовласники

З підвищенням цін на бензин в Україні активізувався тіньовий ринок нафтопродуктів. У країні налічується 2800 АЗС (40% від загальної кількості станцій), на яких є ризик заправитися "бодягою". Серед них є навіть відомі бренди.

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Звідки береться пальне на таких заправках?

Закуповується найдешевше і неякісне пальне, яке не можна використовувати на АЗС. З нього не стягуються акцизи – як за автомобільне паливо.

На дрібних об'єктах нафтопереробки пальне "покращують" за допомогою присадок, які підвищують октанове число. І продають на АЗС, в тому числі в деяких великих мережах.

За документами такі нафтобази випускають нафтохімічну продукцію (розчинники), що не оподатковуються акцизним збором.

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Ця схема шкодить держбюджету, але особливо вона шкодить автомобілям. Вся справа в присадках. Витрата бензину з присадками буде, як і у якісного пального. Динаміка у автомобіля теж не погіршиться або ж погіршиться незначно. Але швидше з'явиться нагар на свічках, будуть проблеми з каталізатором і лямбда-зондом.

Схема працює тільки за відсутності жорстких перевірок. Як тільки податкова і силовики в квітні оголосили війну нелегальним АЗС – одразу почали закриватися нечистоплотні АЗС, почалися перебої з паливом.

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