Откуда берется "бодяга" на заправках? Мы объяснили схему

Теневые производители топлива наносят ущербу бюджету, потому что не платят акцизный сбор. Но еще больше страдают автовладельцы

С повышением цен на бензин в Украине активизировался теневой рынок нефтепродуктов. В стране насчитывается 2800 АЗС (40% от общего количества станций), на которых есть риск заправиться "бодягой". Среди них есть даже известные бренды.

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Откуда берется топливо на таких заправках?

Закупается самое дешевое и некачественное топливо, которое нельзя использовать на АЗС. С него не взимаются акцизы – как за автомобильное топливо.

На мелких объектах нефтепереработки топливо "улучшают" с помощью присадок, повышающих октановое число. И продают на АЗС, в том числе в некоторых крупных сетях.

По документам такие нефтебазы выпускают нефтехимическую продукцию (растворители), не облагаемую акцизным сбором.

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Эта схема вредит госбюджету, но особенно она вредит автомобилям. Все дело в присадках. Расход бензина с присадками будет, как и у качественного горючего. Динамика у автомобиля тоже не ухудшится или же ухудшится незначительно. Но быстрее появится нагар на свечах, будут проблемы с катализатором и лямбда-зондом.

Схема работает только в отсутствие жестких проверок. Как только налоговая и силовики в апреле объявили войну нелегальным АЗС – сразу начали закрываться нечистоплотные АЗС, начались перебои с топливом.

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