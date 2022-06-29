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Небезпека на дорогах: які правила найчастіше порушують українці за кермом

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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29 червня, 18:51
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Розповідаємо, які правила дорожнього руху порушують українські водії найчастіше
Українці за кермом: які правила вони найчастіше порушують
Українці за кермом: які правила вони найчастіше порушують / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Хоча в Україні продовжується військовий стан, правила дорожнього руху потрібно дотримуватись незалежно від часу доби. У багатьох українських містах уже минула паніка перших днів війни, більшість жителів починають повертатися до рідних міст. Повертаються й автомобілісти, а разом із ними стає дедалі більше порушеннь правил дорожнього руху.

Редакція "Сьогодні" вирішила написати про найчастіші порушення українців за кермом і про те, які штрафи загрожують водіям.

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Користуються мобільним телефоном за кермом

Мабуть, українських водіїв не лякає штраф у розмірі 510 грн за розмови по мобільному телефону за кермом, тому й порушників досить багато.

І річ тут, напевно, саме в дуже низькому розмірі штрафу. І хоча на українських дорогах і з'явилися камери стеження, все одно велика кількість наших співгромадян не боятиметься адміністративної відповідальності.

Не дотримуються дистанції під час їзди

Напевно, багато хто з нас помічав, як під час поїздки деякі дуже спритні водії під'їжджали дуже близько до задньої частини вашого авто, розраховуючи на те, що ви його помітите і поступитеся дорогою? Упевнені, що більшість водіїв ствердно дадуть відповідь на це питання.

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А є, напевно, і ті, хто не знає, що за подібні порушення правил дорожнього руху можна нарватися на штраф у розмірі 850 грн. Адже недотримання дистанції на дорозі може призвести до серйозної ДТП навіть у літню та суху погоду.

Їздять роздільною смугою

Це вважається грубим порушенням правил, хоча багато водіїв нехтують ним, намагаючись виїхати на смугу для громадського транспорту, щоб об'їхати затори.

Хоча знедавна патрульні поліцейські та навіть громадські активісти активно борються з такими нахабними водіями. Щоправда, менше порушень від цього не стає. Не особливо допомагають і штрафні санкції: якщо водій виїхав на смугу громадського транспорту, на нього чекає покарання згідно з ч.3 статті 122 КУпАП у розмірі 680 грн.

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Є й окремі випадки, коли водій отримує штраф у рамках ч.1 статті 122 КУпАП, яка загрожує йому штрафом лише у 340 грн.

Неправильно паркують авто

Є автомобілісти, які паркуються таким чином, що займають одразу два місця на парковці. Можливо, це спонукає інших водіїв теж паркувати свою машину неправильно, особливо якщо на парковці і так бракує місць.

Особливий випадок – коли водії залишають свої автомобілі на узбіччі або зовсім у заборонених для паркування місцях. Такі автомобілі часто забирають евакуатори, що призводить до гучних скандалів між водіями та міськими службами. До речі, розмір штрафу за паркування у недозволеному місці становить від 255 до 1,7 тис. грн.

Викидають сміття з машини

На жаль, але в Україні поки що не штрафують за те, що водій чи його пасажири викидають сміття із вікон автомобіля під час поїздки. Хоча у Європі така відповідальність існує.

Звичайно, відсутність за це штрафів зовсім не означає, що потрібно де попало викидати з вікна різне сміття, що скупчилося в машині, або недопалків від сигарет. Адже такі дії можуть спровокувати конфлікт із іншим водієм чи ДТП.

Також читайте у нашому матеріалі про те, без жодного документа не обійдеться жоден водій в Україні. Також ми писали, що всім українцям дозволили встановлювати платні номерні знаки.

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