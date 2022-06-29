Опасность на дорогах: какие правила чаще всего нарушают украинцы за рулем

Рассказываем, какие правила дорожного движения нарушают украинские водители чаще всего

Украинцы за рулем: какие правила они чаще всего нарушают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Хотя в Украине продолжается военное положение, правила дорожного движения должны соблюдаться независимо от времени суток. Во многих украинских городах уже миновала паника первых дней войны, большинство жителей начинают возвращаться в родные города. Возвращаются и автомобилисты, а вместе с ними становится все больше нарушение ПДД.

Редакция "Сегодня" решила написать о самых частых нарушениях украинцев за рулем и о том, какие штрафы грозят за это водителям.

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Пользуются мобильным телефоном за рулем

Видимо, украинских водителей не пугает штраф в размере 510 грн за разговоры по мобильному телефону за рулем, поэтому и нарушителей довольно много.

И дело здесь, наверное, именно в очень низком размере штрафа. И хотя на украинских дорогах и появились камеры слежения, все равно большое количество наших сограждан не бояться административной ответственности.

Не соблюдают дистанцию во время езды

Наверное, многие из нас замечали, как во время поездки некоторые очень шустрые водители подъезжали очень близко к задней части вашего авто, рассчитывая на то, что вы его заметите и уступите дорогу? Уверены, что большинство водителей утвердительно ответят на этот вопрос.

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А есть, наверное, и те кто не знают, что за подобные нарушения ПДД можно нарваться на штраф в размере 850 грн. Ведь несоблюдение дистанции на дороге может привести к серьезным ДТП даже в летнюю и сухую погоду.

Ездят по разделительной полосе

Это считается грубым нарушением правил, хотя многие водители пренебрегают им, стараясь выехать на полосу для общественного транспорта, чтобы объехать пробки.

Хотя с недавних пор патрульные полицейские и даже общественные активисты активно борются с такими наглыми водителями. Правда, меньше нарушений от этого не становится. Не особо помогают и штрафные санкции: если водитель выехал на полосу общественного транспорта, его ждет наказание согласно ч.3 статьи 122 КУоАП в размере 680 грн.

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Есть и отдельные случаи, когда водитель получает штраф в рамках ч.1 статьи 122 КУоАП, которая грозит ему штрафом всего в 340 грн.

Неправильно паркуют авто

Есть автомобилисты, которые паркуются таким образом, что занимают сразу два места на парковке. Возможно, это побуждает другие водителей тоже парковать свою машину неправильно, особенно если на парковке и так не хватает мест.

Особый случай – когда водители оставляют свои автомобили на обочине или вовсе в запрещенных для парковки местах. Такие автомобили часто забирают эвакуаторы, что приводит к громким скандалам между водителями и городскими службами. К слову, размер штрафа за парковку в неположенном месте составляет от 255 до 1,7 тыс. грн.

Выбрасывают мусор из машины

Увы, но в Украине пока не штрафуют за то, что водитель или его пассажиры выбрасывают мусор из окон автомобиля во время поездки. Хотя в Европе такая ответственность существует.

Конечно, отсутствие за это штрафов совсем не означает, что нужно где попало выкидывать из окна различный скопившийся в машине мусор или окурков от сигарет. Ведь такие действия могут спровоцировать конфликт с другим водителем или ДТП.

Также читайте в нашем материале о том, без какого документа не обойдется ни один водитель в Украине. Также мы писали, что всем украинцам разрешили устанавливать платные номерные знаки.