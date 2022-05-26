Ні краплі українцям: Угорщина заборонила продавати бензин іноземцям на авто

Українці, які їдуть за кордон власним авто, скоро не скрізь зможуть заправити бензином свої машини. Йдеться, зокрема, про таку країну, як Угорщина.
Про це повідомляє сербський канал РТС.
Так, з 27 травня в країні заправлятися бензином зможуть лише власники автомобілів з угорськими номерами. А машини з іноземною реєстрацією не зможуть отримати пальне на автозаправках.
Місцева влада таким чином хоче позбутися нібито "бензинового туризму".
Скільки коштує бензин в Угорщині
У країні зараз ціни на пальне заморожені, тому можливо, що іноземці зловживають цим і скуповують пальне.
Заправити автомобілі в Угорщині можна на мережах заправок Mol, ЛУКОЙЛ, MAXILine, OMV, АВІА. Останнім часом пальне в країні значно не дорожчало:
- A-95 можна купити в середньому за 490 форинтів (39,4 грн.);
- A-98 – за 375 форинтів (30 грн)
- дизель – за 567,7 форинтів (45,67 грн).
Що буде з цінами на бензин в Україні
Раніше редакція "Сьогодні" поговорила із заступником директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадієм Рябцевим про те, чого чекати на ринку пальногр найближчим часом. Він зазначає, що скасування державного регулювання є поганим кроком, через який будуть проблеми.
Оскільки трейдери нині нічим не обмежені, вони можуть виставляти будь-який цінник, навіть 100 грн за літр бензину. Українці від цього не виграють, а бюджет і поготів, бо крім 7% ПДВ, компанії більше не сплачують податки. Джерело постачання також одне – західний кордон, тому й цінової конкуренції немає, натомість спекуляцій на ринку побільшає.
Враховуючи дефіцит пального, зростання цін слід очікувати не лише на АЗС, а й скрізь. Насамперед це стосується сфери громадського транспорту та продуктів першої необхідності, які безпосередньо залежать від перевезень та пального.
Раніше ми розповідали, як сильно подорожчав автогаз, і про яку шахрайську схему мережа WOG попередила своїх клієнтів.