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Ні краплі українцям: Угорщина заборонила продавати бензин іноземцям на авто

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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26 травня, 19:24
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Розповідаємо, до чого готуватися українцям, які приїхали до країни автомобілем
В Угорщині не заправлятимуть автомобілі з іноземними номерами
В Угорщині не заправлятимуть автомобілі з іноземними номерами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які їдуть за кордон власним авто, скоро не скрізь зможуть заправити бензином свої машини. Йдеться, зокрема, про таку країну, як Угорщина.

Про це повідомляє сербський канал РТС.

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Так, з 27 травня в країні заправлятися бензином зможуть лише власники автомобілів з угорськими номерами. А машини з іноземною реєстрацією не зможуть отримати пальне на автозаправках.

Місцева влада таким чином хоче позбутися нібито "бензинового туризму".

Скільки коштує бензин в Угорщині

У країні зараз ціни на пальне заморожені, тому можливо, що іноземці зловживають цим і скуповують пальне.

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Заправити автомобілі в Угорщині можна на мережах заправок Mol, ЛУКОЙЛ, MAXILine, OMV, АВІА. Останнім часом пальне в країні значно не дорожчало:

  • A-95 можна купити в середньому за 490 форинтів (39,4 грн.);
  • A-98 – за 375 форинтів (30 грн)
  • дизель – за 567,7 форинтів (45,67 грн).

Що буде з цінами на бензин в Україні

Раніше редакція "Сьогодні" поговорила із заступником директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадієм Рябцевим про те, чого чекати на ринку пальногр найближчим часом. Він зазначає, що скасування державного регулювання є поганим кроком, через який будуть проблеми.

Оскільки трейдери нині нічим не обмежені, вони можуть виставляти будь-який цінник, навіть 100 грн за літр бензину. Українці від цього не виграють, а бюджет і поготів, бо крім 7% ПДВ, компанії більше не сплачують податки. Джерело постачання також одне – західний кордон, тому й цінової конкуренції немає, натомість спекуляцій на ринку побільшає.

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Враховуючи дефіцит пального, зростання цін слід очікувати не лише на АЗС, а й скрізь. Насамперед це стосується сфери громадського транспорту та продуктів першої необхідності, які безпосередньо залежать від перевезень та пального.

Раніше ми розповідали, як сильно подорожчав автогаз, і про яку шахрайську схему мережа WOG попередила своїх клієнтів.

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