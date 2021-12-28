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Деяким українцям заборонили керувати "механікою" — кого торкнуться зміни

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
28 грудня, 14:05
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Стосуватимуться нові правила не всіх водіїв
З 28 грудня змінюються правила для водіїв
З 28 грудня змінюються правила для водіїв / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З 28 грудня 2021 року тим водіям, які вчилися їздити на "автоматі" забороняється керувати "механікою".

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1007, були введені зміни до порядку видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Що змінилося?

В посвідченні зʼявилася графа 12, у якій є позначка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

За наявності такої інформації у свідоцтві водії зможуть керувати авто тільки з АКП, а за її відсутності – з будь-якої. Зміни не зачеплять тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше .

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Крім того, змінився термін дії результату успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС, який збільшили від 3 місяців до 2 років.

Замість піктограм відтепер коди

На посвідченні водія інформація про обмеження в керуванні транспортним засобом зображується у вигляді кодів, як у країнах ЄС, а не піктограм, як раніше.

Коди будуть використовуватись і для:

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  • позначення медичних причин обмежень (окуляри, слухові апарати, протези кінцівок тощо);
  • пристроїв транспортного засобу (модифікована трансмісія, пристосована педаль зчеплення, модифіковані гальмівні системи тощо);
  • керування транспортним засобом лише у денні години, лише без пасажирів, у межах міста/регіону тощо.

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