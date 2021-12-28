Некоторым украинцам запретили управлять "механикой" — кого коснутся изменения

Новые правила будут касаться не всех водителей

С 28 декабря меняются правила для водителей / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С 28 декабря 2021 года водителям, которые учились ездить на "автомате" запрещается управлять "механикой".

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД на своей официальной странице в Facebook.

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2021 года №1007, были введены изменения в порядок выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Что изменилось?

В удостоверении появилась графа 12, в которой есть отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

При наличии такой информации в свидетельстве водители смогут управлять автомобилем только с АКП, а при ее отсутствии – с любой. Изменения не коснутся тех водителей, которым удостоверение были вручены ранее.

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Кроме того, изменился срок действия результата успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД, который увеличили от 3 месяцев до 2 лет.

Вместо пиктограмм теперь коды

На водительском удостоверении информация об ограничениях в управлении транспортным средством изображается в виде кодов, как в странах ЕС, а не пиктограмм, как раньше.

Коды будут использоваться и для:

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обозначение медицинских причин ограничений (очки, слуховые аппараты, протезы конечностей и т. д.);

устройств транспортного средства (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы и т. д.);

управление транспортным средством только в дневные часы, без пассажиров, в пределах города/региона и т. д.