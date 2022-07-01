Липень змінить ринок пального: що буде з бензиновою кризою найближчим часом

Експерт розповів, коли чекати на остаточну стабілізацію на ринку пального

Українців чекають зміни на ринку палива / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Липень принесе українцям багато нововведень і може кардинально змінити деякі сфери нашого життя. Не виняток і ринок пального.

Про те, чого чекати на цій ниві, "Сьогодні" запитали у експертів.

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За останні кілька тижнів ситуація на українських АЗС змінювалася різноспрямовано. Наприклад, у західних областях кажуть, що черги практично зникли, а в центрі вони зберігаються, хоча пального побільшало.

За словами експертів, усі фактори говорять про те, що ринок потроху стабілізується, і в липні ситуація з бензином має покращитися.

У перші дні липня ціни на пальне можуть знизитися відразу на 1-2 грн за літр, але розслаблятися зарано.

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"Ситуація залишатиметься досить хисткою. По-перше, у Європі та світі наростає дефіцит пального через брак переробних потужностей та відмову від російських енергоресурсів. По-друге, у зв'язку з початком збирання врожаю тиск на транспортну інфраструктуру зростатиме. По-третє, війна несе з собою ризики нових ударів по галузевій інфраструктурі", – прокоментував директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За його словами, напруженість зберігатиметься до жовтня, доки не скінчиться високий сезон споживання.

Скасування обмежень на бензин

Популярна мережа заправок WOG з 1 липня знімає все обмеження на відпустку пального.

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Це стосується всіх видів пального на всіх заправках на території України, але діє нововведення лише для учасників програми лояльності PRIDE.

Зазначається, що власники картки мережі можуть купити автогаз за готівку та банківські картки на заправках, які реалізують пальне виключно за безготівковим розрахунком.

"Сьогодні" раніше писали, як "Нафтогаз" планує перевернути ринок пального, і розповідали, які зміни чекають на українських водіїв у липні.