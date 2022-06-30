Приємна несподіванка для водіїв: які зміни запровадили на WOG з 1 липня

Великий роздрібний продавець пального в Україні здивував липневим нововведенням

Водії зможуть купувати пальне без обмежень / Фото: Колаж: Сьогодні

Із 1 липня в мережі заправок WOG по Україні зняли всі обмеження на відпуск пального.

Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook.

Реклама

"З 1 липня знімаються усі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК мережі WOG", – йдеться у повідомленні.

Нові умови відпуску діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE. Окрім цього, власники картки мережі можуть купити автогаз за готівку та банківські картки на заправках, які реалізують пальне виключно за безготівковим розрахунком.

Оплата без готівки

Раніше компанія WOG запровадила зміни з оплатою за пальне на деяких своїх заправках у різних областях. Від 25 червня там можна розраховуватись лише безготівково.

Реклама

Йдеться про 37 автозаправних комплексів у 18 областях. Водії можуть скористатися талонами або паливними картками.

Якщо розраховуватись на визначених заправках талонами, водії можуть купити до 100 літрів пального на добу. При розрахунку паливними картками видають продукцію відповідно до лімітів картки.

За словами представників мережі, це дозволить мінімізувати черги та розділити трафік. Водночас бізнес-клієнти й комунальні служби отримають більш якісний сервіс. Повний перелік АЗК та адрес, де почали діяти зміни – за посиланням.

Реклама

Пальне стрімко дешевшає

Останні кілька днів вселяють надію на те, що паливній кризі в Україні скоро настане кінець. Мережі заправок приємно дивують не лише збільшенням або скасуванням лімітів, а й зниженням цін. На багатьох АЗС подешевшав, як популярний зараз автогаз, так і деякі види бензину.

За даними AutoRia, за останню добу автогаз, в середньому, здешевшав на 14 коп. Середня вартість А-95+ впала на 17 коп. і становить 51,99 грн, А-95 — 50,64 грн, А-92 — 50,30 грн, ДП зросло в ціні на 1 коп. і коштує 56,40 грн, а газ впав на 14 коп. і продається зараз за 41,67 грн.

Нещодавній моніторинг консалтингової групи "А-95" також показав, що в великих роздрібних мережах пального по Україні дешевшає автогаз. Зокрема на ОККО й WOG цю продукцію реалізують на 2 грн за літр менше. Вартість автогазу становить 39,99 та 39,98 грн/л відповідно.

Загалом на українських заправках скраплений газ став дешевшим на 0,6-2 грн за літр. Наприклад, на станціях Shell ціна автогазу становить 40,99 грн за літр, що на 60 копійок дешевше, ніж раніше. На 1 грн подешевшав продукт у мережах АЗС "Авантаж" і "Катрал". На заправках Mango автогаз збувають на 90 коп. за літр менше – по 41,09 грн.

Середня вартість скрапленого газу по Україні встановилась на рівні 41,05 грн/л. Відтак 29 червня зафіксували здешевшання, в середньому, на 71 коп. за літр.

"Сьогодні" раніше розповідали, як зміниться життя українців за кордоном із 1 липня, а також писали про те, яку нову послугу запровадили для громадян України у Варшаві.