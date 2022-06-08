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Гниють прямо на очах! Які автомобілі насамперед піддаються корозії

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 12:15
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Розповідаємо, які марки автомобілів в першу чергу спіткає головна проблема — іржа
Іржа робить кузов автомобіля дірявим
Іржа робить кузов автомобіля дірявим / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Іржа — одна з головних проблем деяких автомобілів, адже вона робить кузов в буквальному сенсі дірявим. Недобросовісні виробники, намагаючись зекономити, подекуди використовують дешевші та менш якісні матеріали, що, власне, і спонукає до утворення іржі на нових транспортних засобах.

Коли це стосується автомобілів, яким 20 років, то це нікого не здивує, але буває іржа покриває автомобілі, які недавно придбані. Аutounited підготував список таких марок.

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Mazda 6 II

Зазвичай (як і в першого, так і в другого покоління) власники атомобіля стикаються з корозією в таких місцях:

  1. Задні крила – зазвичай в цьому місці з’являється спочатку рудний наліт.
  2. Передні крила – в цьому випадку корозія атакує злиття крила з порогом.
  3. Дах – дрібні камінці, галька, вдаряючись об занадто тонку фарбу кузова, викликають мікропошкодження. Потім вода, яка реагує з металом, стає причиною появи іржі.

Renault Logan

Виробник моделі використовував старовинну дешеву техніку Renault, для того щоб знизити собівартість автомобілів. Найчастіше корозія трапляється у таких місцях:

  1. Ходова частина – у крайніх випадках це може бути небезпечно, тому що, наприклад, можуть заіржавіти навіть задні амортизатори.
  2. Кузов – зазвичай спочатку іржавіють місця навколо заливної горловини під кришкою бензобака.
  3. Підкапотний простір – одне з найважчих для ремонту місць. У деяких випадках, щоб зупинити іржу під капотом, доведеться вивішувати двигун.

Hyundai i30 I

Відгуки власників автомобілів свідчать, що ця модель дійсно схильна до корозії, мова йде про автомобілі 2010 або 2011 року випуску.

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В цих місцях зазвичай зʼявляється корозія:

  1. Кришка багажника – іржа зазвичай з’являється навколо 3-го стоп-сигналу і по краях щитка, а також поруч з номерним знаком.
  2. Двері передні і задні – корозія часто утворюється під прокладками і на з’єднаннях. Також іржу можна знайти внизу дверей, по краях.
  3. Пороги і шасі – у доповнення до корозії, яка з’являється на порогах і закритих профілях, вона також з’являється на компонентах шасі.

Geely Emgrand X7

Китайський кросовер Geely Emgrand X7 першого покоління іржавіє вже через рік.

Мова йде саме про моделі 2011-2013 років.

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WOG змінила ліміти на бензин

З 3 червня на WOG бензин продають за новими правилами.

Для всіх клієнтів, які хочуть купити пальне, все ще потрібна картка лояльності PRIDE. За її наявності купити пальне можна з такими умовами:

  • 20 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE;
  • 40 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку;
  • 40 літрів на добу – при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.

"Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 літрів пального на добу по талонах, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки", – пояснили в компанії.

Важливо, що протягом одного візиту на заправку купити пальне з різних карток PRIDE заборонено.

Нагадаємо, що з 2 червня мережа UPG також змінила правила відпуску пального.

Раніше ми розповідали, яке авто можна придбати в Польщі до 2 тис. євро.

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