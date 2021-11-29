Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

До 77 клієнтів на одне авто! Які вживані машини обирають українці (список та ціни)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
29 листопада, 16:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерт розповів "Сьогодні", які найпопулярніші вживані авто зараз в Україні, і чи варто відкладати покупку на потім
На вартість вживаного авто впливає як марка, так і рік його випуску
На вартість вживаного авто впливає як марка, так і рік його випуску / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У жовтні в Україні зареєстрували 64 тис. автомобілів, серед них 87% – уживані авто. За даними Укравтопрому, машини з пробігом стали популярнішими на 50% за рік.

У чому причина такого зростання ринку та які вживані авто найчастіше купують українці, розповів "Сьогодні" керівник напряму OLX Авто Андрій Коцина.

Реклама

За останні півроку в країні щомісяця реєструється в середньому 50-55 тис. старих автомобілів та 7-10 тис. нових. Сплеск реєстрацій у жовтні та листопаді пояснюється завершенням пільгового терміну розмитнення машин з Європи – так званих "євроблях". А стабільність такого перекосу у бік машин із пробігом пояснюється відносно невеликою ціною.

"Влітку ми провели опитування на OLX серед 10 тисяч автомобілістів і з'ясували, що 83% респондентів готові витратити на покупку транспортного засобу до 7 тис. доларів. Ціни за нові машини зазвичай починаються з удвічі більших цифр, а вибір автомобілів без пробігу навіть до бюджету 10 тис. доларів буде дуже скромним", – пояснює Андрій Коцина.

Водночас у більшості українців виникає бажання витрачати гроші лише на надійні машини — 46% покупців віддають перевагу німецькому автопрому, на другому місці авто з Японії – 21%, на третьому – французькі машини – 8%.

Основні фактори, що впливають на вибір б/в авто:

Реклама
  • марка;
  • модель;
  • комплектація.

Експерт зазначає, що ціни на машини з великим пробігом часто більші за моделі з невеликим кілометражем, але бюджетним наповненням.

Вартість наявних автомобілів з пробігом на вторинному ринку України в жовтні за даними OLX Авто.

  • до 100 тис. км – 698 пропозицій із середньою ціною 5,2 тис. доларів;
  • від 100 до 300 тис. км – 24 749 пропозицій із середньою ціною 7,5 тис. доларів;
  • понад 300 км – 10 615 пропозицій із середньою ціною 8 тис. доларів.

Якщо виділити марки та моделі, то 10 найпопулярніших машин за кількістю оголошень та їхня середня вартість виглядатимуть так:

Реклама
  • Daewoo Sens – 2 800 дол.;
  • Skoda Octavia – 7 000 дол.;
  • Volkswagen Golf – 5 800 дол.;
  • Renault Megan – 6500 дол.;
  • Ford Focus – 6 700 дол.;
  • Opel Astra – 5 300 дол.;
  • Skoda Fabia – 4 900 дол.;
  • Volkswagen Passat – 9700 дол.;
  • Chevrolet Aveo – 4 300 дол.;
  • BMW 3 series – 7500 дол.

Водночас на кожну з цих моделей припадає в середньому по 4 потенційні покупці. На окремі пропозиції, як мінівен Ford S-max або седан бізнес-класу BMW 5 series, попит становить по 77 та 39 претендентів на одне оголошення відповідно.

Згідно з опитуванням у категорії Авто, з українців, які не володіють машинами, кожен третій планує його придбати найближчим часом, а кожен сьомий користується орендованим авто чи послугами таксі.

"Це означає, що ринок уживаних авто не просто збільшується, а зростає стрімкими темпами, та ще близько не досяг своєї межі в Україні", – каже експерт.

Що буде з цінами на підтримані авто у 2022 році

Як каже керівник напрямку OLX Авто Андрій Коцина, у 2022 році дисбаланс між кількістю нових та вживаних автомобілів залишиться. Він зазначає, що вартість машин з пробігом буде дещо вищою, ніж у 2021 році після закінчення терміну дії пільгової реєстрації транспорту з Європи, подорожчання доставки та розмитнення машин із США.

Тим, хто планує придбати транспортний засіб, він рекомендує зробити це найближчим часом, щоби заощадити свої гроші.

Як ми писали раніше, з початку 2021 року до України ввезли 411,7 тис. розмитнених уживаних легкових авто із пробігом (станом на 15 листопада). Понад третину цих реєстрацій охопили п'ять регіонів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.3599

Євро (€)

30.58

Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Опитування
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Монетний двір
Нові 5 грн – на честь року тигра!
До колекції
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,32
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти