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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

До 77 клиентов на одно б/у авто! Какие подержанные машины выбирают украинцы (список и цены)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
29 ноября, 16:32
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Эксперт рассказал "Сегодня", какие самые популярные подержанные авто сейчас в Украине, и стоит ли откладывать покупку на потом
На стоимость б/у авто влияет как марка, так и год его выпуска
На стоимость б/у авто влияет как марка, так и год его выпуска / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В октябре в Украине зарегистрировали 64 тыс. автомобилей, среди них 87% – подержанные авто. По данным Укравтопрома, машины с пробегом стали популярнее на 50% за год.

В чем причина такого роста рынка и какие подержанные авто чаще всего покупают украинцы, рассказал "Сегодня" руководитель направления OLX Авто Андрей Коцына.

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За последние полгода в стране ежемесячно регистрируется в среднем 50-55 тыс. подержанных автомобилей и 7-10 тыс. новых. Всплеск регистраций в октябре и ноябре объясняется завершением льготного срока растаможки машин из Европы – так называемых "евроблях". А стабильность такого перекоса в сторону машин с пробегом объясняется относительно небольшой ценой.

"Летом мы провели опрос на OLX среди 10 тысяч автомобилистов и выяснили, что 83% респондентов готовы потратить на покупку транспортного средства до 7 тыс. долларов. Цены за новые машины обычно начинаются с вдвое больших цифр, а выбор автомобилей без пробега даже в бюджет 10 тыс. долларов будет очень скромным", – объясняет Андрей Коцына.

В то же время у большинства украинцев возникает желание тратить деньги только на надежные машины — 46% покупателей предпочитают немецкий автопром, на втором месте авто из Японии — 21%, на третьем — французские машины — 8%.

Основные факторы, которые влияют на выбор б/у авто:

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  • марка;
  • модель;
  • комплектация.

Эксперт отмечает, что цены на машины с большим пробегом часто больше моделей с небольшим километражем, но бюджетным наполнением.

Стоимость имеющихся автомобилей с пробегом на вторичном рынке Украины в октябре по данным OLX Авто:

  • до 100 тыс. км — 698 предложений со средней ценой 5,2 тыс. долларов;
  • от 100 до 300 тыс. км — 24 749 предложений со средней ценой 7,5 тыс. долларов;
  • свыше 300 км – 10 615 предложений со средней ценой 8 тыс. долларов.

Если выделить марки и модели, то 10 самых популярных машин по количеству объявлений и их средняя стоимость будут выглядеть так:

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  • Daewoo Sens – 2 800 долл.;
  • Skoda Octavia — 7 000 долл.;
  • Volkswagen Golf – 5 800 долл.;
  • Renault Megan – 6 500 долл.;
  • Ford Focus – 6 700 долл.;
  • Opel Astra – 5 300 долл.;
  • Skoda Fabia – 4 900 долл.;
  • Volkswagen Passat – 9 700 долл.;
  • Chevrolet Aveo – 4 300 долл.;
  • BMW 3 series – 7 500 долл.

В то же время на каждую из этих моделей приходится в среднем по 4 потенциальных покупателя. На отдельные предложения, как минивэн Ford S-max или седан бизнес-класса BMW 5 series, спрос составляет по 77 и 39 соискателей на одно объявление соответственно.

Согласно опросу в категории Авто, из украинцев, которые не владеют машинами, каждый третий планирует его приобрести в ближайшее время, а каждый седьмой пользуется арендованным авто или услугами такси.

"Это значит, что рынок подержанных авто не просто увеличивается, а растет стремительными темпами, да еще близко не достиг своего предела в Украине", – говорит эксперт.

Что будет с ценами на поддержанные авто в 2022 году

Как говорит руководитель направления OLX Авто Андрей Коцына, в 2022 году дисбаланс между количеством новых и подержанных автомобилей останется. Он отмечает, что стоимость машин с пробегом будет несколько выше, чем в 2021 году по истечению срока действия льготной регистрации транспорта из Европы, удорожания доставки и растаможки машин из США.

Тем, кто планирует приобрести транспортное средство, он рекомендует сделать это в ближайшее время, чтобы сэкономить свои деньги.

Как мы писали ранее, с начала 2021 года в Украину ввезли 411,7 тыс. растаможенных подержанных легковых авто с пробегом (по состоянию на 15 ноября). Более трети этих регистраций охватили пять регионов.

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