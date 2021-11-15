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В Україну із закордону ввезли більше 400 тисяч розмитнених авто: топ-5 регіонів

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
15 листопада, 18:59
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Очолює рейтинг Львівська область – там 36,8 тис. авто з пробігом отримали номери
Більше третини цих реєстрацій охопили п'ять українських регіонів
Більше третини цих реєстрацій охопили п'ять українських регіонів / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку 2021 року в Україну ввезли 411,7 тис. розмитнених вживаних легкових авто з пробігом.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Більше третини цих реєстрацій охопили п'ять українських регіонів. Очолює рейтинг Львівська область. Там 36,8 тис. авто з пробігом отримали номери. Найпопулярнішим серед них став Volkswagen Golf. З початку року зареєструвати 2475 автівок.

На другому місці Київ. Там лідером серед імпортованих вживаних авто став автомобіль Hyundai Sonata – 1848 шт.

Третьою стала Дніпропетровська область, де було зареєстровано 25,6 тис. розмитнених авто з пробігом. Серед них найбільше номерів видали моделі Renault Megane – 1572 шт.

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Київська область стала четвертою. Там 25 тис. імпортованих авто отримали номери Київської області. Жителі Київщини віддали перевагу автівці Volkswagen Passat – 1,5 тис. авто.

А замикає п'ятірку Одеська область, там зареєстували 23,3 тис. авто з пробігом. Тут, так само як і у Києві, найбільше реєстрували Hyundai Sonata. Там 1114 українців обрали такі автівки.

Для українців подорожчають автівки

В Україні у 2022 році до 15% подорожчають б/у автомобілі. На зростання цін вплинули карантинні обмеження – через запроваджені заборони українці зважуються на купівлю бюджетних авто.

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"Однією з головних причин є нововведення щодо обмеження пересування на громадському транспорті у великих містах України для тих, хто не має сертифікату вакцинації. У таких умовах купівля машини є незапланованим рішенням, тому і бюджет виділяється мінімальний", – заявив засновник Car4you Володимир Валуйський.

На українському ринку велику частку вживаних авто займають імпортовані з Європи та США автомобілі.

Раніше ми повідомляли, що на українських заводах у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. Випуск автотранспорту зріс на 64%.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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