Цифра дня. Українці скуповують позашляховики й авто на дизелі

Українці полюбили дизельні авто / Фото: Сьогодні, REUTERS/Eddie Keogh
Українці в липні витратили на нові авто близько 305 млн доларів. На цю суму придбали 9,8 тис. Нових автомобілів. Цікаво, що кросовери і позашляховики становили 75% від усіх зареєстрованих в липні автомобілів. Дизельними двигунами обладнані 23% автомобілів.
Скільки грошей українці витратили на авто
Про це свідчать дані аналітиків асоціації Укравтопром.
Київ в липні був лідером за кількістю зареєстрованих автомобілів. Також в топ регіонів увійшли Харків, Дніпро, Одеса і Запоріжжя.
Середня ціна склала 32 тис. Доларів, якщо не враховувати вартість додаткового обладнання. Найдорожчі авто купували в Одесі – там середня ціна перевищила 36 тис. Доларів.
Найпопулярніші марки нових авто
- Toyota – 1 535 автомобілів на 52 млн доларів;
- Renault – 1301 автомобіль;
- Kia – 800 автомобілів;
- Skoda – 618 автомобілів;
- Hyundai – 465 автомобілів.
Дизель і бензин відходять у минуле
Незважаючи на популярність дизельних авто в Україні, незабаром купити їх стане не так-то просто. У Кабміні вже розробили законопроєкт, згідно з яким плануються на ввезення в Україну:
- з 1 січня 2027 року б/в автомобілів з дизельними руховими внутрішнього згоряння;
- з 1 січня 2030 року нових авто на дизелі, а також для б/в і нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.
У Мінінфраструктури пояснили, що цей проєкт закону – частина зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Правда, експерти сумніваються, що такі плани реалістичні. Адже для такого переходу буде потрібно серйозний розвиток інфраструктури, необхідної електромобілям.
При цьому для популяризації електричних авто в Україні вже ввели митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат/годину. Отже, навіть для автомобілів з потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Україну чекає подорожчання бензину – Кабмін підвищив граничні ціни на пальне.
Чи не вийде врятуватися від зростання цін і тим, хто їздить на LNG – автогаз теж рекордно виріс в ціні.
Про що ще говорять в Україні та світі 9 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":