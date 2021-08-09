Цифра дня. Українці скуповують позашляховики й авто на дизелі

За місяць громадяни України витратили на нові автомобілі кілька сотень мільйонів доларів

Українці полюбили дизельні авто / Фото: Сьогодні, REUTERS/Eddie Keogh

Українці в липні витратили на нові авто близько 305 млн доларів. На цю суму придбали 9,8 тис. Нових автомобілів. Цікаво, що кросовери і позашляховики становили 75% від усіх зареєстрованих в липні автомобілів. Дизельними двигунами обладнані 23% автомобілів.

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Скільки грошей українці витратили на авто

Про це свідчать дані аналітиків асоціації Укравтопром.

Київ в липні був лідером за кількістю зареєстрованих автомобілів. Також в топ регіонів увійшли Харків, Дніпро, Одеса і Запоріжжя.

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Середня ціна склала 32 тис. Доларів, якщо не враховувати вартість додаткового обладнання. Найдорожчі авто купували в Одесі – там середня ціна перевищила 36 тис. Доларів.

Найпопулярніші марки нових авто

Toyota – 1 535 автомобілів на 52 млн доларів;

Renault – 1301 автомобіль;

Kia – 800 автомобілів;

Skoda – 618 автомобілів;

Hyundai – 465 автомобілів.

Дизель і бензин відходять у минуле

Незважаючи на популярність дизельних авто в Україні, незабаром купити їх стане не так-то просто. У Кабміні вже розробили законопроєкт, згідно з яким плануються на ввезення в Україну:

з 1 січня 2027 року б/в автомобілів з дизельними руховими внутрішнього згоряння;

з 1 січня 2030 року нових авто на дизелі, а також для б/в і нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

У Мінінфраструктури пояснили, що цей проєкт закону – частина зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Правда, експерти сумніваються, що такі плани реалістичні. Адже для такого переходу буде потрібно серйозний розвиток інфраструктури, необхідної електромобілям.

При цьому для популяризації електричних авто в Україні вже ввели митні пільги. Так, вартість акцизу за розмитнення авто з електричним двигуном становить 1 євро за кіловат/годину. Отже, навіть для автомобілів з потужними акумуляторами сума мита коливається від 20 до 100 євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Україну чекає подорожчання бензину – Кабмін підвищив граничні ціни на пальне.

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Чи не вийде врятуватися від зростання цін і тим, хто їздить на LNG – автогаз теж рекордно виріс в ціні.

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