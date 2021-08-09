Цифра дня. Украинцы скупают внедорожники и авто на дизеле

За месяц граждане Украины потратили на новые автомобиле несколько сотен миллионов долларов

Украинцы полюбили дизельные авто / Фото: Сегодня, REUTERS/Eddie Keogh

Украинцы в июле потратили на новые авто около 305 млн долларов. На эту сумму приобрели 9,8 тыс. новых автомобилей. Интересно, что кроссоверы и внедорожники составили 75% от всех зарегистрированных в июле автомобилей. Дизельными двигателями оборудованы 23% автомобилей.

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Сколько денег украинцы потратили на авто

Об этом свидетельствуют данные аналитиков ассоциации Укравтопром.

Киев в июле был лидером по количеству зарегистрированных автомобилей. Также в топ регионов вошли Харьков, Днепр, Одесса и Запорожье.

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Средняя цена составила 32 тыс. долларов, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования. Самые дорогие авто покупали в Одессе – там средняя цена превысила 36 тыс. долларов.

Самые популярные марки новых авто

Toyota – 1535 автомобилей на 52 млн долларов;

Renault – 1301 автомобиль;

Kia – 800 автомобилей;

Skoda – 618 автомобилей;

Hyundai – 465 автомобилей.

Дизель и бензин уходят в прошлое

Несмотря на популярность дизельных авто в Украине, вскоре купить их станет не так-то просто. В Кабмине уже разработали законопроект, согласно которому планируются на ввоз в Украину:

с 1 января 2027 года б/у автомобилей с дизельными двигательными внутреннего сгорания;

с 1 января 2030 года новых авто на дизеле, а также для б/у и новых авто с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

В Мининфраструктуры объяснили, что этот проект закона – часть обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Правда, эксперты сомневаются, что такие планы реалистичны. Ведь для такого перехода потребуется серьезное развитие инфраструктуры, необходимой электромобилям.

При этом для популяризации электрических авто в Украине уже ввели таможенные льготы. Так, стоимость акциза за растаможку авто с электрическим двигателем составляет 1 евро за киловатт/час. Таким образом, даже для автомобилей с мощными аккумуляторами сумма пошлины колеблется от 20 до 100 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине грядет подорожание бензина – Кабмин повысил предельные цены на горючее.

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Не получится спастись от роста цен и тем, кто ездит на LNG – автогаз тоже рекордно вырос в цене.

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