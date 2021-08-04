Гряде подорожчання бензину – Кабмін підвищив граничні ціни

Гранична вартість дизельного пального на АЗС України трохи знизилася, а от прайс у бензину став помітно дорожчим

АЗС можуть підняти ціни на бензин / Фото: Getty Images, REUTERS/Afolabi Sotunde

Кабінет міністрів України в черговий раз підвищив граничну ціну на бензин, для дизельного пального показник трохи знизився. За розрахунками "Нафтогазу" і Мінекономіки, тепер c урахуванням дозволеної націнки:

вартість літра бензину не повинна перевищувати 31,86 грн (+22 коп. до попередньої ціни)

вартість дизельного палива – 29,24 грн (-1 коп.).

Реклама

Нові граничні ціни будуть діяти 10 днів. Розрахунки велися, виходячи з середньої вартості 1 літра бензину 26,86 грн/л, 1 літра дизелю – 22,24 грн/л, повідомило Міністерство розвитку економіки.

Зазвичай заправки тримають ціни в районі граничних. Відповідно, вартість бензину на АЗС може помітно підвищитися вже найближчими днями.

Що за граничні ціни

Максимальну вартість бензину на АЗС ввели в травні 2021 року на час дії карантину – щоб перешкодити занадто швидкому зростанню цін пальне. Гранична ціна для заправок включає в себе середню вартість пального, яку розраховує Кабмін, плюс націнку.

Розмір націнки теж обмежений:

не вище 7 грн за літр дизелю;

не вище 5 грн за літр бензину.

Реклама

А середня вартість пального розраховується за формулою, аналогічною "Роттердам +" для вугілля, що діяла з 2016 по 2019 рік. Обидві ці формули засновані на котируваннях в порту Роттердам плюс витратах на доставку до споживача в Україні.

Обмеження переглядають кожні 10 днів – звичайно з 3, 13 і 23 дня місяця. Ліміти не поширюються на преміальні види пального.

Нагадаємо, за підсумками останнього тижня найвищі ціни на всі види нафтопродуктів зафіксовані в Луганській області, а найнижчі – в Сумській.

При цьому автогаз рекордно виріс у ціні. До слова, на тлі зростання цін на газ його стали активніше підробляти, розбавляючи якісний продукт так званим "брудним" газом:

Реклама

А вже в недалекому майбутньому в Україні можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині та дизелі.