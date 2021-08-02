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Автогаз рекордно виріс у ціні: яка ситуація на заправках

2 серпня 2021 15:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В цілому з початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн

В Україні подорожчав автогаз

В Україні подорожчав автогаз / Фото: Getty Images

У понеділок, 2 серпня, середня ціна скрапленого газу на автозаправках досягла рекордних 16,88 грн/л, подорожчавши на 2 копійки з 30 липня.

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За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", з початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л, або 10%, передає enkorr.

Яка ситуація на заправках:

  • в мережі SOCAR скраплений газ подорожчав на 30 коп./л, до 17,78 грн/л;
  • на АЗС KLO вартість зросла в середньому на 20 коп./л, до 17,19 грн/л;
  • на "Рур груп" подорожчало до 17,09 грн/л.

Водночас "Фактор", Marshal, "Авантаж 7" і "Катрал" підняли ціни на 10 коп./л.

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В межах 5-20 коп./л. підвищили ціни:

  • "БРСМ-Нафта",
  • SUNOIL;
  • Motto;
  • "Овіс";
  • Luxwen;
  • Mangо.
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Раніше ми писали про те, що в Україні незабаром можуть зникнути з продажу автомобілі на бензині і дизелі.

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