Ціни на бензин знову підуть вгору – вже намітилися дві проблеми

Затишшя на ринку пального не триватиме довго, вважають експерти

За тиждень бензин подорожчав лише на 6 копійок за літр, а дизпальне і зовсім на три копійки. Але незважаючи на те, що ціни на пальне зупинилися, незабаром на ринок чекають дві нові проблеми. Від них залежатиме ціна бензину і дизпального найближчим часом.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн і заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев.

Перша проблема – новий оператор постачань нафтопродуктів "Роснефти" до України Coral Energy не зможе оперативно почати постачання через проблеми процедурного характеру.

"Багато чого залежатиме від того, коли Coral почне постачання. Очікується, що в другій половині квітня, але повністю колишні обсяги можуть відновитися до травня, – зазначив Рябцев. – Квітень може виявитися напруженим, незважаючи на наявні запаси. Тенденції до подорожчання пального зберігаються" .

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Друга проблема – в травні очікується зупинка на ремонт головних постачальників бензину і дизеля. Це неминуче позначиться на цінах, бо пропозиція пального стане меншою, а попит на нього до кінця весни традиційно зросте.

"Найбільші оператори <...> стурбовані травнем, коли очікується вихід на профілактичний ремонт Мозирського НПЗ (Білорусь) – найбільшого постачальника дизпалива до України", – сказав Куюн.

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Нагадаємо, також силовики взялися за нелегальних торговців неякісним пальним та ще й без сплати податків. Про перші успіхи дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

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