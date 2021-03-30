Прогноз на другий квартал 2 021 – що буде з зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям

Другий квартал 2021 роки не додасть оптимізму українцям. Інфляція прискориться, зарплати хоч і зростуть , Але їх підвищення не у всіх перекриє зростання цін. Через триваючого карантину побільшає безробітних . З позитиву – економісти обіцяють щодо стабільний курс долара .

Реклама

Сайт "Сегодня" традиційно публікує консенсус-прогноз основних економічних показників в країні на II квартал 2021 року. Свій варіант розвитку подій представили:

глава Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський,

керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин,

член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин

віце-президент з питань економічної політики в Українській спілці промисловців і підприємців (УСПП) Віктор Скаршевський .

Наші експерти дають своє бачення в цифрах, ми виводимо середню.

Реклама

Читайте також: Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: кому додадуть, як порахувати на прикладі

Інфляція за II квартал

Всі експерти прогнозують високу інфляцію – від 2,5% до 3,5% за квартал (в I кварталі – близько 3%). Головних причин дві: зростання комунальних тарифів через можливого скасування їх держрегулювання і підвищення цін виробників.

"Інфляція прискориться за рахунок скасування дотування ціни енергоносіїв для населення. Якщо Кабмін знайде інший вихід – це поставить хрест на співпраці з МВФ ", – каже Олег Пендзин.

Віктор Скаршевський сподівається, що ціни підвищаться за квартал не більше ніж на 2,5%. Найбільш песимістичні два Андрія – Забловський і Шевчишин: вони вважають, що за три місяці ціни виростуть ще на 3,5%. Найбільше подорожчає їжа.

Як аргументував Забловський, інфляція продовжить прискорюватися на тлі збільшення комунальних тарифів і цін на газ, зростання вартості імпорту, сезонного подорожчання продуктів харчування через прискорення глобальної продовольчої інфляції.

"Динаміка зростання продовольчих цін збережеться високою, що пов'язано з прискоренням зростання цін виробників, спробами перекласти збільшені витрати на енергоносії, паливо і мінімальні зарплати на кінцевого споживача. Але слабкість попиту, викликана локдаунамі, буде стримувати інфляцію", – підсумував Шевчишин.

Середня зарплата на кінець кварталу

Розкид в прогнозах склав 1000 гривень, або 8%. Забловський впевнений, що нинішні середні зарплати (12,5 тис. Грн) майже не підвищаться, незважаючи на зростання соцвиплат, в тому числі "карантинних". Стримуючими факторами залишається високий рівень безробіття, що ростуть борги по зарплаті, що зберігаються карантинні обмеження та локальні локдауни.

Реклама

Три інших експерта кажуть, що середня зарплата сягне 13-13,5 тис. Грн.

"У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, слабкою діловою активністю, що виросли операційними витратами, власники бізнесу не будуть поспішати підвищувати зарплати своїм працівникам, але невелике збільшення очікується", – аргументує Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин додав, що в квітні-червні не буде і зростання соцстандартів, які традиційно прискорюють ріст заробітків.

Курс гривні до долара

З приводу того, яким буде до кінця червня курс гривні, аналітики одностайні: близько 28 грн / долар.

Ось як охарактеризував квартальний тренд Андрій Шевчишин.

"Складна епідеміологічна ситуація і низький рівень ділової активності будуть стримувати активність ринку. Попит на валюту залишиться низьким. Ключовий фактор ризику – активність нерезидентів, які в разі заводу валюти в країну можуть підтримати курс і зміцнити його, але в разі пасивності, можуть, навпаки, привести до ослаблення гривні. Висока інфляція буде посилювати тиск на гривню. Чи підтримають гривню сезонні тренди, пов'язані з активністю аграріїв з продажу валюти ".

Андрій Забловський каже, що курс гривні буде значно коливатися під впливом зростання попиту на валюту (висхідний тренд). А ось сезонні фактори – збільшення експорту, зниження імпорту енергоресурсів – посприяють зміцненню гривні.

"В результаті очікуємо коливання курсу в коридорі 27,9-28,1 грн / долар", – уточнив Забловський.

Реклама

Віктор Скаршевський додав, що зовнішньоекономічна кон'юнктура у вигляді зростання світових цін на метал, руду і зернові (основні статті українського експорту), що відновився приплив валюти від нерезидентів для покупки гривневих ОВДП, сприяє обмінним курсом. І цей тренд поки зберігається.

Олег Пендзин очікує прискорення зростання курсу в червні до 28,2 грн / долар і вище замість звичайного сезонного зміцнення гривні.

"У вересні у нас велике погашення держборгу, близько 8 млрд дол. Тому Нацбанк буде акумулювати долари, що викличе зростання курсу", – аргументував Олег Пендзин.

Державний борг

Не очікують експерти істотної зміни величини держборгу. У нього, нагадаємо, входять зовнішній + внутрішній + гарантований державою борг. За їхніми оцінками, країна буде винна кредиторам від 2,47 до 2,6 трлн грн. При цьому співпраця з МВФ навряд чи відновиться в першому півріччі.

"На загальну динаміку держборгу будуть впливати виплати за зовнішнім і внутрішнім держборгом, а також нові запозичення уряду на внутрішньому і зовнішньому ринку, особливо здійснені на початку 2021 року", – аналізує Андрій Забловський.

вартість бензину

Прогнози аналітиків близькі: бензин дешевшати навряд чи буде. Може навіть ще подорожчати на 2 гривні, або до 31 грн / л.

"Україна імпортує 75-80% нафтопродуктів, тому ціни на паливо у нас залежать від двох основних чинників: за світову ціну на нафту і обмінного курсу долара", – нагадав Віктор Скаршевський.

Андрій Шевчишин говорить, що підсумки I кварталу підтверджують цю залежність: світова ціна на нафту збільшилася на 23% (з 51 до 63 доларів за барель), гривня зміцнилася на 2% (з 28,43 грн / дол. До 28 грн / дол. ), а бензин а-95 подорожчав на 15% (з 25 грн / л до 29 грн / л).

За словами Андрія Забловського, ціна нафти буде перебувати або на нинішньому рівні, або мати тренд до поступового підвищення, а обмінний курс різко не поміняється, тому ціна бензину марки А-95 буде коливатися в діапазоні 29-30 грн / долар.

"Навесні ціни на бензин ще підростуть на 5-7% (до 30,5-31 грн / л), ближче до літа зупиняться", – оцінює Олег Пендзин.

Газ: середня ціна імпорту

Думки експертів розділилися. Олег Пендзин і Андрій Шевчишин очікують традиційний сценарій: із закінченням отопсезона газ дешевшає через зниження попиту, тому ціна впаде з 250 доларів за 1000 куб. м до 160-190 доларів.

Віктор Скаршевський і Андрій Забловський не згодні.

"Несподівано холодна зима привела до того, що імпортний газ в березні коштує близько 230 доларів за 1000 куб. м. Передумов для його суттєвого здешевлення немає (запаси газу в європейських сховищах впали нижче 30%), тому на кінець II кварталу ціна імпортного газу складе 200-230 дол. / тис. куб. м ", – аргументував Віктор Скаршевський.

Андрій Забловський додав, що здешевленню газу перешкодять зростання цін на нафту і нафтопродукти на світових ринках і підвищення попиту на газ в умовах триваючого відновлення економічної активності в світі.

Безробіття за методикою МОП

Нагадаємо: методика підрахунку Міжнародної організації праці враховує відсоток безробітних серед економічно активного населення (15-72 року), а не тільки тих, хто стоїть на обліку в центрі зайнятості. Тобто за цією методикою безробітних виходить більше.

Прогнози експертів суттєво відрізняються: на чотирьох – три думки! Найбільш песимістичний прогноз дав Олег Пендзин – 11% безробітних, або майже на 1% більше, ніж зараз (за останніми даними Держстатистики, безробітних в Україні – 10,1% працездатного населення). Експерт упевнений, що через карантин збільшиться безробіття в сфері сервісу, і ситуацію не врятує навіть традиційне сезонне зростання попиту на сезонних робітників.

Віктор Скаршевський має протилежну думку.

"Навесні безробіття сезонно знижується 1-1,5%, так як активізуються сільгоспроботи і будівництво. У II кварталі безробіття складе 9-9,5% ", – говорить Скаршевський.

Два Андрія – Забловський і Шевчишин – дали подібні прогнози: безробіття від 9,9% до 10,2%. Ключовим фактором того, що вільних рук буде досить, вони бачать епідеміологічну ситуацію і її тривалість.

точність прогнозів

Точність прогнозів експертів на I квартал 2021 року виявилась вище, ніж в IV кварталі 2020 роки (було 60% попадання). Найточнішим вийшов прогноз по безробіттю – відхилення 0%! Прогнози щодо інфляції, курсу долара, зарплат і держборгом вклалися в похибка 5%. А ось ціни на бензин і газ виявилися вищими, ніж передбачали експерти – відповідно на 14% і 17%. В результаті точність консенсус-прогнозу на I квартал 2021 роки ми оцінили в 71%.

У першому кварталі зростання цін прискорилося до 3% з початку року. Особливо подорожчали продукти. Але навіть сплативши за них чималі гроші, є ризик купити прострочену їжу. Детальніше дивіться в сюжеті

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама