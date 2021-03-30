Прогноз на другий квартал 2 021 – що буде з зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям

Другий квартал 2021 роки не додасть оптимізму українцям. Інфляція прискориться, зарплати хоч і зростуть , Але їх підвищення не у всіх перекриє зростання цін. Через триваючого карантину побільшає безробітних . З позитиву – економісти обіцяють щодо стабільний курс долара .
Сайт "Сегодня" традиційно публікує консенсус-прогноз основних економічних показників в країні на II квартал 2021 року. Свій варіант розвитку подій представили:
- глава Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський,
- керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин,
- член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин
- віце-президент з питань економічної політики в Українській спілці промисловців і підприємців (УСПП) Віктор Скаршевський .
Наші експерти дають своє бачення в цифрах, ми виводимо середню.
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Інфляція за II квартал
Всі експерти прогнозують високу інфляцію – від 2,5% до 3,5% за квартал (в I кварталі – близько 3%). Головних причин дві: зростання комунальних тарифів через можливого скасування їх держрегулювання і підвищення цін виробників.
"Інфляція прискориться за рахунок скасування дотування ціни енергоносіїв для населення. Якщо Кабмін знайде інший вихід – це поставить хрест на співпраці з МВФ ", – каже Олег Пендзин.
Віктор Скаршевський сподівається, що ціни підвищаться за квартал не більше ніж на 2,5%. Найбільш песимістичні два Андрія – Забловський і Шевчишин: вони вважають, що за три місяці ціни виростуть ще на 3,5%. Найбільше подорожчає їжа.
Як аргументував Забловський, інфляція продовжить прискорюватися на тлі збільшення комунальних тарифів і цін на газ, зростання вартості імпорту, сезонного подорожчання продуктів харчування через прискорення глобальної продовольчої інфляції.
"Динаміка зростання продовольчих цін збережеться високою, що пов'язано з прискоренням зростання цін виробників, спробами перекласти збільшені витрати на енергоносії, паливо і мінімальні зарплати на кінцевого споживача. Але слабкість попиту, викликана локдаунамі, буде стримувати інфляцію", – підсумував Шевчишин.
Середня зарплата на кінець кварталу
Розкид в прогнозах склав 1000 гривень, або 8%. Забловський впевнений, що нинішні середні зарплати (12,5 тис. Грн) майже не підвищаться, незважаючи на зростання соцвиплат, в тому числі "карантинних". Стримуючими факторами залишається високий рівень безробіття, що ростуть борги по зарплаті, що зберігаються карантинні обмеження та локальні локдауни.
Три інших експерта кажуть, що середня зарплата сягне 13-13,5 тис. Грн.
"У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, слабкою діловою активністю, що виросли операційними витратами, власники бізнесу не будуть поспішати підвищувати зарплати своїм працівникам, але невелике збільшення очікується", – аргументує Андрій Шевчишин.
Олег Пендзин додав, що в квітні-червні не буде і зростання соцстандартів, які традиційно прискорюють ріст заробітків.
Курс гривні до долара
З приводу того, яким буде до кінця червня курс гривні, аналітики одностайні: близько 28 грн / долар.
Ось як охарактеризував квартальний тренд Андрій Шевчишин.
"Складна епідеміологічна ситуація і низький рівень ділової активності будуть стримувати активність ринку. Попит на валюту залишиться низьким. Ключовий фактор ризику – активність нерезидентів, які в разі заводу валюти в країну можуть підтримати курс і зміцнити його, але в разі пасивності, можуть, навпаки, привести до ослаблення гривні. Висока інфляція буде посилювати тиск на гривню. Чи підтримають гривню сезонні тренди, пов'язані з активністю аграріїв з продажу валюти ".
Андрій Забловський каже, що курс гривні буде значно коливатися під впливом зростання попиту на валюту (висхідний тренд). А ось сезонні фактори – збільшення експорту, зниження імпорту енергоресурсів – посприяють зміцненню гривні.
"В результаті очікуємо коливання курсу в коридорі 27,9-28,1 грн / долар", – уточнив Забловський.
Віктор Скаршевський додав, що зовнішньоекономічна кон'юнктура у вигляді зростання світових цін на метал, руду і зернові (основні статті українського експорту), що відновився приплив валюти від нерезидентів для покупки гривневих ОВДП, сприяє обмінним курсом. І цей тренд поки зберігається.
Олег Пендзин очікує прискорення зростання курсу в червні до 28,2 грн / долар і вище замість звичайного сезонного зміцнення гривні.
"У вересні у нас велике погашення держборгу, близько 8 млрд дол. Тому Нацбанк буде акумулювати долари, що викличе зростання курсу", – аргументував Олег Пендзин.
Державний борг
Не очікують експерти істотної зміни величини держборгу. У нього, нагадаємо, входять зовнішній + внутрішній + гарантований державою борг. За їхніми оцінками, країна буде винна кредиторам від 2,47 до 2,6 трлн грн. При цьому співпраця з МВФ навряд чи відновиться в першому півріччі.
"На загальну динаміку держборгу будуть впливати виплати за зовнішнім і внутрішнім держборгом, а також нові запозичення уряду на внутрішньому і зовнішньому ринку, особливо здійснені на початку 2021 року", – аналізує Андрій Забловський.
вартість бензину
Прогнози аналітиків близькі: бензин дешевшати навряд чи буде. Може навіть ще подорожчати на 2 гривні, або до 31 грн / л.
"Україна імпортує 75-80% нафтопродуктів, тому ціни на паливо у нас залежать від двох основних чинників: за світову ціну на нафту і обмінного курсу долара", – нагадав Віктор Скаршевський.
Андрій Шевчишин говорить, що підсумки I кварталу підтверджують цю залежність: світова ціна на нафту збільшилася на 23% (з 51 до 63 доларів за барель), гривня зміцнилася на 2% (з 28,43 грн / дол. До 28 грн / дол. ), а бензин а-95 подорожчав на 15% (з 25 грн / л до 29 грн / л).
За словами Андрія Забловського, ціна нафти буде перебувати або на нинішньому рівні, або мати тренд до поступового підвищення, а обмінний курс різко не поміняється, тому ціна бензину марки А-95 буде коливатися в діапазоні 29-30 грн / долар.
"Навесні ціни на бензин ще підростуть на 5-7% (до 30,5-31 грн / л), ближче до літа зупиняться", – оцінює Олег Пендзин.
Газ: середня ціна імпорту
Думки експертів розділилися. Олег Пендзин і Андрій Шевчишин очікують традиційний сценарій: із закінченням отопсезона газ дешевшає через зниження попиту, тому ціна впаде з 250 доларів за 1000 куб. м до 160-190 доларів.
Віктор Скаршевський і Андрій Забловський не згодні.
"Несподівано холодна зима привела до того, що імпортний газ в березні коштує близько 230 доларів за 1000 куб. м. Передумов для його суттєвого здешевлення немає (запаси газу в європейських сховищах впали нижче 30%), тому на кінець II кварталу ціна імпортного газу складе 200-230 дол. / тис. куб. м ", – аргументував Віктор Скаршевський.
Андрій Забловський додав, що здешевленню газу перешкодять зростання цін на нафту і нафтопродукти на світових ринках і підвищення попиту на газ в умовах триваючого відновлення економічної активності в світі.
Безробіття за методикою МОП
Нагадаємо: методика підрахунку Міжнародної організації праці враховує відсоток безробітних серед економічно активного населення (15-72 року), а не тільки тих, хто стоїть на обліку в центрі зайнятості. Тобто за цією методикою безробітних виходить більше.
Прогнози експертів суттєво відрізняються: на чотирьох – три думки! Найбільш песимістичний прогноз дав Олег Пендзин – 11% безробітних, або майже на 1% більше, ніж зараз (за останніми даними Держстатистики, безробітних в Україні – 10,1% працездатного населення). Експерт упевнений, що через карантин збільшиться безробіття в сфері сервісу, і ситуацію не врятує навіть традиційне сезонне зростання попиту на сезонних робітників.
Віктор Скаршевський має протилежну думку.
"Навесні безробіття сезонно знижується 1-1,5%, так як активізуються сільгоспроботи і будівництво. У II кварталі безробіття складе 9-9,5% ", – говорить Скаршевський.
Два Андрія – Забловський і Шевчишин – дали подібні прогнози: безробіття від 9,9% до 10,2%. Ключовим фактором того, що вільних рук буде досить, вони бачать епідеміологічну ситуацію і її тривалість.
точність прогнозів
Точність прогнозів експертів на I квартал 2021 року виявилась вище, ніж в IV кварталі 2020 роки (було 60% попадання). Найточнішим вийшов прогноз по безробіттю – відхилення 0%! Прогнози щодо інфляції, курсу долара, зарплат і держборгом вклалися в похибка 5%. А ось ціни на бензин і газ виявилися вищими, ніж передбачали експерти – відповідно на 14% і 17%. В результаті точність консенсус-прогнозу на I квартал 2021 роки ми оцінили в 71%.
У першому кварталі зростання цін прискорилося до 3% з початку року. Особливо подорожчали продукти. Але навіть сплативши за них чималі гроші, є ризик купити прострочену їжу. Детальніше дивіться в сюжеті
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