Ціни на АЗС кусаються: скільки коштує заправити авто 6 березня в Україні

Розповідаємо, як ситуація з цінами на заправках в Україні 6 березня

Актуальні ціни на різні види палива / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що АЗС поступово знімають обмеження на обсяги продажу бензину, ціни на пальне залишаються досить високими.

"Сьогодні" дізналися, скільки коштують різні види палива на українських заправках 6 березня.

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На заправках OKKO та WOG вартість однакова:

А-95 + – 38,99 грн;

А-95 – 36,75 грн.;

А-92 – 35,99 грн.;

ДП – 35,99 грн.

Ціна на АЗС "Авіас":

А-95+ – 35,45 грн.;

А-95 – 34,95 грн.;

А-92 – 33,95 грн.;

ДП – 34,00 грн.

Ціна на АЗС "Укрнафта":

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А-95 + – 35,50 грн;

А-95 – 35,00 грн.;

А-92 – 34,00 грн.;

ДП – 34,00 грн.

Ціна на АЗС Shell:

А-95 + – 38,99 грн;

А-95 – 36,75 грн.;

А-92 – 35,99 грн.;

ДП – 36,06 грн.

Ціна на АЗС KLO:

А-95+ – 36,59 грн.;

А-95 – 36,29 грн.;

А-92 – 35,68 грн.;

ДП – 35,59 грн

На інших АЗС ситуація така:

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Ситуация на АЗС 6 марта / Фото: auto.ria.com

Санкції знищать російський ринок

Через санкції, які блокують постачання різних запчастин та компаній, які відмовляються співпрацювати з агресором, ринок б/у автомобілів в РФ може зазнати повного краху.

Справа в тому, що деталей усередині країни залишилося приблизно на два тижні, а нових поставок не очікується.

Росіянам доведеться або купувати неоригінальні деталі, що несе безпосередню загрозу безпеці або купувати контрабандні деталі втридорога.

"Сьогодні" також писали, які автоконцерни припинили експорт до РФ та розповідали, які авто Росія зможе робити сама.