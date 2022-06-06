Більше не Renault: у Росії перейменували один з найбільших автозаводів

Колишній завод Renault у столиці РФ переданий на баланс міста та змінив назву

Завод "Рено" в Росії офіційно перейменували / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Москві колишній завод Renault – ЗАТ "Renault Росія" – офіційно змінив назву. Тепер він називається АТ "Московський автомобільний завод Москвич".

Про це повідомляє низка російських ЗМІ з посиланням на дані держреєстру.

Реклама

Зазначається, що зміни було внесено до реєстру 3 червня. Окрім нової назви, у заводу буде й інший керівник — замість Яна Птачека ним став заступник голови дептрансу Дмитро Пронін.

Росія привласнила завод

Про рішення забрати завод Renault на баланс російської столиці ще у травні заявив мер Москви Сергій Собянін.

"Я вирішив забрати завод на баланс міста та відновити виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич", – сказав він.

Реклама

Завод "Renault Росія" призупинив роботу після початку великої війни РФ з Україною. Діяльність заводу в Москві відновлювалася в цьому проміжку лише на три дні.

Раніше ми розповідали, що російський "КамАЗ" запропонував китайському автоконцерну JAC разом виробляти автомобілі "Москвич" на потужностях заводу Renault.

Також ми писали, чому один з найбільших вагонобудівних заводів РФ зупинив роботу майже чотири місяці тому.