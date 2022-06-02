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У Росії простоює великий вагонобудівний завод: як вдалося зупинити його роботу

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 16:58
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До війни комплектуючі для заводу постачали американські виробники.
Виробництво вагонів зупинили ще у травні
Виробництво вагонів зупинили ще у травні / Фото: Колаж: Сьогодні

Тихвінський вагонобудівний завод у Росії не може відновити роботу через брак імпортних підшипників через міжнародних санкцій. Необхідні деталі просто не постачають до РФ.

Як пишуть місцеві ЗМІ, керівництво заводу планувало відновити роботу 1 червня, але цього не сталося.

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Зазначимо, що на підприємстві у місті Тихвін працювало більше 8 тисяч росіян – майже 20% населення містечка. Через кровожерливу політику своєї держави люди сидять без діла ще з 17 травня.

Раніше підшипники для заводу постачали американські виробники. Тепер їх неможливо закупити через санкції, а аналогів знайти поки що не вдалося.

Поки виробництво призупинене, співробітникам обіцяють платити по дві третини окладу. Але не факт, що це станеться.

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Зазначимо, що у 2021 році Тихвінський вагонобудівний завод збудував 15,4 тис. вантажних вагонів.

"Москвичі" замість Renault

У Москві вигадали забрати завод компанії Renault на баланс міста. І замість автомобілів відомої марки випускати на заводі "Москвичі".

Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін.

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Я вирішив забрати завод на баланс міста та відновити виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич", – сказав він.

Раніше ми розповідали, що пропонує своїм співробітникам один із найбільших автозаводів Росії замість роботи на виробництві, і писали, коли росіяни відчують ефект від санкцій.

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