Больше не Renault : в России переименовали один из крупнейших автозаводов

Бывший завод Renault в столице РФ передан на баланс города и сменил название

Завод "Рено" в России официально переименовали / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Москве бывший завод Renault – ЗАО "Renault Россия" – официально сменил название. Теперь он называется АО "Московский автомобильный завод Москвич".

Об этом сообщает ряд российских СМИ, ссылаясь на данные госреестра.

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Отмечается, что изменения были внесены в реестр 3 июня. Кроме нового названия у завода будет и другой руководитель — вместо Яна Птачека им стал заместитель председателя дептранса Дмитрий Пронин.

Россия присвоила завод

О решении забрать завод Renault на баланс российской столицы еще в мае заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я решил забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", – сказал он.

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Завод "Renault Россия" приостановил работу после начала большой войны РФ с Украиной. Деятельность завода в Москве возобновлялась в этом промежутке всего на три дня.

Ранее мы рассказывали, что российский "КамАЗ" предложил китайскому автоконцерну JAC вместе производить автомобиили "Москвич" на мощностях завода Renault.

Также мы писали, почему один из крупнейший вагоностроительных заводов РФ остановил работу почти четыре месяца назад.