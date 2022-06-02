Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе ⚽ Украина победила Шотландию 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

В России простаивает крупный вагоностроительный завод: как удалось остановить его работу

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июня, 16:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
До войны комплектующие для завода поставляли американские производители
Производство вагонов остановили еще в мае
Производство вагонов остановили еще в мае / Фото: Коллаж: Сегодня

Тихвинский вагоностроительный завод в России не может возобновить работу по причине нехватки импортных подшипников из-за международных санкций. Необходимые детали просто не поставляют в РФ.

Как пишут местные СМИ, руководство завода планировало возобновить работу 1 июня, но этого не случилось.

Реклама

Отметим, что на предприятии в городе Тихвин работало более 8 тысяч россиян — почти 20% населения городка. Из-за кровожорливой политики своего государства люди сидят без дела еще с 17 мая.

Раньше подшипники для завода поставляли американские производители. Теперь их невозможно закупить из-за санкций, а аналогов найти пока не удалось.

Пока завод находится в простое, сотрудникам обещают платить по две трети оклада. Но не факт, что это произойдет.

Реклама

Отметим, что в 2021 году Тихвинский вагоностроительный завод построил 15,4 тыс. грузовых вагонов.

"Москвичи" вместо Renault

В Москве придумали забрать завод компании Renault на баланс города. И вместо автомобилей известной марки выпускать на заводе "Москвичи".

О таком заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Реклама

Я решил забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", – сказал он.

Ранее мы рассказывали, что предлагает своим сотрудникам один из наибольших автозаводов России вместо работы на производсте, и писали, когда россияне почувствуют эффект от санкций.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29956.78

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1804.61

Litecoin (LTC)

63.11

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять