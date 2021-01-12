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Автовиробництво в Україні за рік скоротилося на третину

12 січня, 18:41

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Виробництво комерційних авто впало майже на дві третини

На українських заводах в грудні 2020 року було виготовлено 523 автотранспортні засоби, що на 6% менше, аніж в останньому місяці 2019-го.

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Про це з посиланням на попередні дані повідомляє Укравтопром.

Найбільше минулого місяця було вироблено легкових автомобілів. Грудневий результат у цьому сегменті українського автопрому склав 446 авто, що на 3% більше, аніж торік. З цієї кількості 290 автомобілів було складено на "Єврокарі", а 156 машин випустив ЗАЗ.

Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу) скоротився на 70% до 6 шт. (всі виготовлені на заводі "Черкаський автобус").

На третину впало автобусне виробництво, за місяць було виготовлено 71 автобус. Найбільшу кількість автобусів випустив "Черкаський автобус" – 35 шт. На чернігівському автозаводі виготовили 22 автобуси. ЗАЗ повідомив про виробництво 10 автобусів. Грудневий результат Часів’ярского автобусного заводу – 4 од.

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Довідка. Виробничі потужності в Україні дозволяють випускати в місяць більш як 30 тис. одиниць автотранспорту.

Всього 2020 року в Україні було вироблено 4952 автотранспортних засоби, що на 32% менше, ніж в 2019 році.

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  • Легкових автомобілів – 4202 шт. (-33%);
  • Комерційних – 51 шт. (-63%);
  • Автобусів – 699 шт. (-20%).

Як пише видання, за підсумками року всі підприємства автопрому, окрім ЗАЗу, скоротили виробництво.

/ Фото: УкрАвтопром

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А ми нагадаємо, що у вересні-2020 АвтоЗАЗ відновив випуск легкових автомобілів (купе-кросовер Arkana), завдяки цьому підприємство закінчило рік з 10-разовим збільшенням щодо 2019 року.

Також нагадаємо, що з кожних п'яти ввезених в Україну 2020 року автомобілів чотири виявилися уживаними. Отже, частка старих авто на ринку первинних реєстрацій склала 80%. За рік в Україні зареєстрували 85,5 тисячі нових легкових автомобілів і 353,4 тисячі старих.

Поки український автопром занепадає, вітчизняні автомобілісти створюють власні машини:

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