Автопроизводство в Украине за год сократилось на треть

Производство коммерческих авто упало почти на две трети

На украинских заводах в декабре 2020 года было изготовлено 523 автотранспортных средства, что на 6% меньше, чем в последнем месяце 2019-го.

Реклама

Об этом со ссылкой на предварительные данные сообщает Укравтопром.

Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей. Декабрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 446 авто, что на 3% больше, чем в прошлом году. Из этого количества 290 автомобилей было собрано на "Еврокаре", а 156 машин выпустил ЗАЗ.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа) сократился на 70% до 6 шт. (Все изготовлены на заводе "Черкасский автобус").

На треть упало автобусное производство, за месяц был изготовлен 71 автобус. Наибольшее количество автобусов выпустил "Черкасский автобус" — 35 шт. На черниговском автозаводе изготовили 22 автобуса. ЗАЗ сообщил о производстве 10 автобусов. Декабрьский результат Часовьярского автобусного завода — 4 ед.

Реклама

Справка. Производственные мощности в Украине позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. единиц автотранспорта.

Всего в 2020 году в Украине было произведено 4952 автотранспортных средства, что на 32% меньше, чем в 2019 году.

В тренде Купить билеты на поезд теперь можно через Viber и Telegram

Легковых автомобилей — 4202 шт. (-33%);

Коммерческих — 51 шт. (-63%);

Автобусов — 699 шт. (-20%).

Как пишет издание, по итогам года все предприятия автопрома, кроме ЗАЗа, сократили производство.

/ Фото: УкрАвтопром

Реклама

А мы напомним, что в сентябре-2020 АвтоЗАЗ возобновил выпуск легковых автомобилей (купе-кроссовер Arkana), благодаря этому предприятие закончило год с 10-кратным ростом относительно 2019 года.

Также напомним, что из каждых пяти ввезенных в Украину в 2020 году автомобилей четыре оказались бывшими в употреблении. Таким образом, доля подержанных авто на рынке первичных регистраций составила 80%. За год в Украине зарегистрировали 85,5 тысячи новых легковых автомобилей и 353,4 тысячи подержанных.

Пока украинский автопром приходит в упадок, отечественные автомобилисты создают собственные машины:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама