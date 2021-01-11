Цифра дня. Українці скуповують б/в автомобілі

З кожних п'яти ввезених в Україну в 2020 році автомобілів чотири виявилися уживаними. Отже, частка старих авто на ринку первинних реєстрацій склала 80%. За рік в Україні зареєстрували 85,5 тисячі нових легкових автомобілів і 353,4 тисячі – уживаних.

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Про це свідчать дані асоціації Укравтопром.

Аналітики також склали ТОП-3 популярних марок б/в авто в Україні:

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Volkswagen (58 518 реєстрацій). Ford (33 811). Skoda (28 782).

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Тільки за грудень українці зареєстрували понад 40 тисяч легкових автомобілів б/в.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, скільки зарплат потрібно українцю, щоб накопичити на авто. Виявилося, що в Європі зібрати гроші на легкову машину набагато простіше.

При цьому експерти раніше побоювалися, що Україна може накрити нова хвиля автобрухту з Європи:

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