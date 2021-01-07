Продажі авто в Україні вийшли на рекорд: ТОП-10 марок 2020 року

Грудень 2020 року стало рекордним місяцем для українського авторинку. Продажі нових легковиків досягли 9801 шт. і зросли на 7% в порівнянні з тим же місяцем 2019 року. При цьому за весь 2020 рік українці придбали на 3% менше автомобілів, ніж роком раніше, а саме 85,5 тис.
Про це свідчать дані асоціації "Укравтопром".
У порівнянні з іншими країнами це не велике падіння. Але причина "нормальної" динаміки полягає в вкрай низьку активність ринку нових авто ще до пандемії COVID-19.
Читайте також: Українці більше платитимуть за першу реєстрацію авто: названо нові ставки
Рівно половина місяців 2020 року продемонструвала позитивну динаміку авторинку (рік до року). Це січень (+34%), лютий (+21%), червень (+12%), липень (+10%), вересень (+6%), грудень (+7%).
Найпопулярніші маки авто в 2020 році
- Renault – 14 360 авто (-2% в порівнянні з минулим роком).
- Toyota – 13 315 (+ 6%).
- KIA – 6 089 (-20%).
- Skoda – 5 061 (-19%).
- Hyundai – 4 031 (-21%).
- Nissan – 3 834 (-28%).
- Volkswagen – 3 690 (-21%).
- Peugeot – 3 037 (+ 28%).
- Suzuki – 2 966 (+ 13%).
- Mazda – 2 844 (+ 15%).
Бестселером року став автомобіль Toyota RAV-4 c показником 5 689 реєстрацій.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, скільки зарплат потрібно українцю, щоб накопичити на авто. Виявилося, що в Європі зібрати гроші на легкову машину набагато простіше.
При цьому експерти побоюються, що Україна може накрити нова хвиля автохлама з Європи:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк