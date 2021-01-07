Продажі авто в Україні вийшли на рекорд: ТОП-10 марок 2020 року

Грудень 2020 року стало рекордним місяцем для українського авторинку. Продажі нових легковиків досягли 9801 шт. і зросли на 7% в порівнянні з тим же місяцем 2019 року. При цьому за весь 2020 рік українці придбали на 3% менше автомобілів, ніж роком раніше, а саме 85,5 тис.

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Про це свідчать дані асоціації "Укравтопром".

У порівнянні з іншими країнами це не велике падіння. Але причина "нормальної" динаміки полягає в вкрай низьку активність ринку нових авто ще до пандемії COVID-19.

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Рівно половина місяців 2020 року продемонструвала позитивну динаміку авторинку (рік до року). Це січень (+34%), лютий (+21%), червень (+12%), липень (+10%), вересень (+6%), грудень (+7%).

В тренді Долар і євро відкотилися після новорічного стрибка курсу





Найпопулярніші маки авто в 2020 році

Renault – 14 360 авто (-2% в порівнянні з минулим роком). Toyota – 13 315 (+ 6%). KIA – 6 089 (-20%). Skoda – 5 061 (-19%). Hyundai – 4 031 (-21%). Nissan – 3 834 (-28%). Volkswagen – 3 690 (-21%). Peugeot – 3 037 (+ 28%). Suzuki – 2 966 (+ 13%). Mazda – 2 844 (+ 15%).

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Бестселером року став автомобіль Toyota RAV-4 c показником 5 689 реєстрацій.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, скільки зарплат потрібно українцю, щоб накопичити на авто. Виявилося, що в Європі зібрати гроші на легкову машину набагато простіше.

При цьому експерти побоюються, що Україна може накрити нова хвиля автохлама з Європи:

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