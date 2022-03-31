А-95, А-92, дизель і автогаз – скільки коштує пальне на українських АЗС

Розповідаємо, що відбувається з цінами на ринку пального в Україні 31 березня

Ціни на пальне в Україні станом на 31 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на пальне в мережах українських АЗС зазнають коливань. Діють рішення уряду щодо нульового акцизу та зниження ПДВ до 7%.

Редакція "Сьогодні" дізнавалася середні розцінки на ринку пального в Україні станом на 31 березня. Моніторили ціни в різних областях, відповідно до даних ресурсу "Всі АЗС".

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Бензин А-95 продають у різних областях з різним ціновим відривом – просять від 33,75 до 34 грн за літр. На кілька гривень більше оцінюють преміальний А-95+. Його збувають в середньому по 36,75 грн за літр. Можна знайти дешевші пропозиції – від 34,5 грн за літр.

Вартість А-92 втримується в межах 33 гривень за літр. На деяких АЗС за цей вид пального просять 33,52 грн за літр.

Дизель, в середньому, продають по 36,72 грн за літр. Окремі мережі збувають ДП по 36 грн, але загалом на ринку ціни коливаються в межах 37,4 – 37,43 грн/л. Преміальне дизельне пальне обійдеться на кілька гривень дорожче – від 39,3 до 42 грн/л.

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Найдешевше заправки збувають автогаз. Ціни на нього стартують від 24,39 грн/л. Середня встановлена ціна сягає 26,2 грн/л, а найдорожча зафіксована вартість на АЗС становить 28 грн/л.

Ситуація з пальним

Експерти зазначають, що ринок пального в Україні вдалося стабілізувати завдяки урядовим домовленостям з європейськими країнами щодо постачання пального та налагодження логістики. Відомо, що додатковий дизель постачають зі США.

"У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", – розповіла радниця міністра енергетики Лана Зеркаль.

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У квітні очікують і значного подешевшання елітних марок. Вартість преміального бензину відповідно до закону не буде перевищувати більше, ніж на 5% ціну звичайного, що врегулює ситуацію на ринку.

Раніше ми пояснювали, які звички за кермом можуть збільшувати ваші витрати на пальне. Ми також порівнювали ціни на різні види пального в Польщі.