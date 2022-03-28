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Скільки коштує заправити авто в Польщі – ціни на бензин, дизель і автогаз

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 16:55
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Розповідаємо про актуальні розцінки на різні види пального на польських заправках
У Польщі водіям доведеться платити більше за пальне
У Польщі водіям доведеться платити більше за пальне / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало українців виїхали за кордон на власних авто. Одна з країн, яка прийняла найбільше біженців з України – сусідня Польща.

Редакція "Сьогодні" дізнавалася, скільки коштують різні види пального на заправках у Польщі. При моніторингу послуговувалися даними ресурсу Fuelo.

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Станом на 28 березня середня ціна на пальне у Польщі коливається між 3,6 та 7 злотими (24,73 – 48,08 грн). За бензин А-95 просять 6,6 злотого (45,34 грн), за дизель – 7,48 злотого (51,38 грн), за зріджений нафтовий газ – 3,6 злотого (24,73 грн). Подешевшав А-98, який тепер коштує 7,46 злотого (51,24 грн).

Бензин А-95

Найвигідніше купувати бензин А-95 на заправках BP, де за літр просять 6,26 злотого (43 грн). Найвища ціна в мережах AVIA (6,74 злотого, або 46,3 грн) і Shell (6,73 злотого, або 46,23 грн). На інших АЗС середня вартість бензину становить 6,5 – 6,6 злотого (44,65 – 45,34 грн).

Ціна на бензин у Польщі
Ціна на бензин у Польщі / Фото: скріншот

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Дизель

Аналогічна ситуація з дизельним пальним, яке найдешевше продає BP – по 6,96 злотого (47,81 грн) за літр. Вартість дизелю на інших заправках стартує від 7,32 злотого (50,28 грн), наприклад, на AVIA. Найдорожче цей тип пального продає Shell – 7,63 злотого (52,41 грн).

Ціна на дизель у Польщі
Ціна на дизель у Польщі / Фото: скріншот

Автогаз

Скраплений газ за стабільною ціною наразі продає мережа Circle K. Тут за літр LPG просять 3,59 злотого (24,66 грн). Інформації щодо продажу зрідженого газу на інших АЗС наразі немає.

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Бензин А-98

Схоже, що в Польщі А-98 бензин продають також лише в мережі Circle K. Його вартість суттєво зросла від початку березня. Ціна за літр підскочила від 6,97 злотого до 7,65 злотого (47,88 – 52,55 грн).

Ситуація на ринку пального

На ринку пального в Україні ситуація більш-менш стабільна, але з невеликим подорожчанням. Хоч дефіциту вдалося уникнути, деякі мережі переглянули ціни на бензин і дизель.

Купити А-92 та А-95 в мережах WOG та ОККО тепер на 11 – 13 копійок дорожче, ніж раніше. Ціни за літр бензину коливаються в межах 33,43 – 33, 53 гривень. Дизель ці ж дистриб’ютори збувають на 38 копійок дорожче, ніж тиждень тому – за 37,43 гривні за літр.

Раніше ми розповідали, що буде з цінами на бензин у квітні 2022 року, і писали, чи буде в Україні дефіцит пального.

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Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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