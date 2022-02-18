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Wizz Air приостановила полеты из некоторых украинских городов: что происходит

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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18 февраля, 11:17
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Авиакомпания переносит даты возобновления рейсов сразу из нескольких украинских городов
Wizz Air отменяет рейсы из украинских городов - почему
Wizz Air отменяет рейсы из украинских городов - почему / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Лоукост-авиакомпания Wizz Air перенесла дату возобновления шестнадцати рейсов из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Об этом сообщает сайт Lowcostavia.com.ua.

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Новые даты выполнения рейсов:

  • Киев – Зальцбург (Австрия) – с 3 октября;
  • Киев – Болонья (Италия) – с 3 октября;
  • Киев – Катанья (Италия) – с 5 мая;
  • Киев – Неаполь (Италия) – с 3 мая;
  • Киев – Порту (Португалия) – с 22 сентября;
  • Киев – Базель (Швейцария) – с 6 июля;
  • Львов – Милан (Мальпенса, Италия) – с 29 марта;
  • Львов – Неаполь (Италия) – с 27 марта;
  • Львов – Вильнюс (Литва) – с 10 апреля;
  • Харьков – Вена (Австрия) – с 6 апреля;
  • Харьков – Таллин (Эстония)– отменен с 18 февраля по 26 марта;
  • Харьков – Пардубице (Чехия) – с 22 сентября;
  • Одесса – Афины (Греция) – с 20 сентября;
  • Одесса – Венеция (Тревизо, Италия) – с 12 апреля;
  • Одесса – Рим (Фьюмичино, Италия) – с 11 апреля;
  • Одесса – Братислава (Словакия) – с 21 июня.

Новые рейсы в Европу

Еще в декабре 2021 года авиакомпания Wizz Air открыла маршрут из Киева в Стокгольм. Самолет летает в Швецию по четвергам и воскресеньям. А билеты можно купить по цене 851-4569 грн.

17 декабря открыли маршрут из Киева в Париж, летают во французский аэропорт "Бове". Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам, купить посадочные документы можно по цене от 1404 до 3779 грн в зависимости от даты.

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18 декабря открылся рейс в Нидерланды. По маршруту Киев – Эйндговен самолет летает по понедельникам и пятницам. Стоят билеты от 851 до 4569 грн.

В День святого Николая, 19 декабря, Wizz Air открыл маршрут Киев – Дебрецен. Выполняют эти рейсы в среду и воскресенье. Цены – от 420 до 1404 грн.

Ранее мы также писали, что "Антонов" в течение трех лет построит пять пассажирских самолетов АН-158 на 99 мест.

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