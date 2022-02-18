Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Загострення в ООС ⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

Wizz Air призупинила польоти із деяких українських міст: що відбувається

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 лютого, 11:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Авіакомпанія переносить дати поновлення рейсів одразу з кількох українських міст
Wizz Air скасовує рейси з українських міст - чому
Wizz Air скасовує рейси з українських міст - чому / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air перенесла дату поновлення шістнадцяти рейсів з Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Про це повідомляє сайт Lowcostavia.com.ua.

Реклама

Нові дати виконання рейсів:

  • Київ – Зальцбург (Австрія) – з 3 жовтня;
  • Київ – Болонья (Італія) – з 3 жовтня;
  • Київ – Катанья (Італія) – з 5 травня;
  • Київ – Неаполь (Італія) – з 3 травня;
  • Київ – Порту (Португалія) – з 22 вересня;
  • Київ – Базель (Швейцарія) – з 6 липня;
  • Львів – Мілан (Мальпенса, Італія) – з 29 березня;
  • Львів – Неаполь (Італія) – з 27 березня;
  • Львів – Вільнюс (Литва) – з 10 квітня;
  • Харків – Відень (Австрія) – з 6 квітня;
  • Харків – Таллінн (Естонія) – скасовано з 18 лютого по 26 березня;
  • Харків – Пардубіце (Чехія) – з 22 вересня;
  • Одеса – Афіни (Греція) – з 20 вересня;
  • Одеса – Венеція (Тревізо, Італія) – з 12 квітня;
  • Одеса – Рим (Фьюмічіно, Італія) – з 11 квітня;
  • Одеса – Братислава (Словаччина) – з 21 червня.

Нові рейси до Європи

Ще у грудні 2021 року авіакомпанія Wizz Air відкрила маршрут із Києва до Стокгольма. Літак літає до Швеції щочетверга та неділі. А квитки можна купити за ціною 851-4569 грн.

17 грудня відкрили маршрут із Києва до Парижа, літають до французького аеропорту "Бове". Рейси будуть виконуватися по понеділках та п'ятницях, купити посадкові документи можна за ціною від 1404 до 3779 грн залежно від дати.

Реклама

18 грудня відкрився рейс до Нідерландів. За маршрутом Київ – Ейндговен літак літає по понеділках та п'ятницях. Коштують квитки від 851 до 4569 грн.

У День святого Миколая, 19 грудня, Wizz Air відкрив маршрут Київ – Дебрецен. Виконують ці рейси в середу та неділю. Ціни – від 420 до 1404 грн.

Раніше ми також писали, що "Антонов" протягом трьох років збудує п'ять пасажирських літаків Ан-158 на 99 місць.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Долар залишився у минулому? Що прийшло на зміну американській валюті Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Перший транш від ЄС: коли Україні чекати на допомогу Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Wizz Air призупинила польоти із деяких українських міст: що відбувається Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40879.71

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2936.81

Litecoin (LTC)

119.64

Ripple (XRP)

0.8

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.3

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

32.2

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
18 лютого. Мейс Джеймс-Ернест. Рівно 70 років тому народився історик, політолог, публіцист, автор терміну Голодомор, громадський діяч...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,35
33,35
32,32
19,04
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
36,18
35,79
35,29
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,95
35,52
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти