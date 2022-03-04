Вам здесь не рады! Черногория запретила полеты российских самолетов

Еще одна страна ЕС закрыла свое небо для самолетов Российской Федерации

Черногория закрыла небо для самолетов РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Власти Черногории с пятницы, 4 марта закрывают воздушное пространство страны для российских самолетов.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.

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Таким образом страна присоединяется ко всем ограничительным санкциям,введенным против РФ из-за открытой войны с Украиной. Черногория также поддержит введение восьми пакетов индивидуальных и экономических санкций против страны агрессора.

Просьба Зеленского

В ночь на 1 марта президент Украины обратился к западным партнерам и остальному миру. Он призвал призвал наложить больше санкций на Россию, чтобы остановить вторжение.

Владимир Зеленский настоял на полном закрытии неба для российских ракет, самолетов и вертолетов. Для России могут перекрыть входы в порты, каналы и аэропорты мира. В то же время Украина уже подала заявку на присоединение к Евросоюзу. Ее зарегистрировали в Брюсселе.

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Ранее мы сообщали, что венгерская авиакомпания WizzAir отменила рейсы в Украину. Владельцы билетов могут их обменять или вернуть деньги.