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В Украине появится Национальная государственная авиакомпания

22 февраля, 12:19

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Рейсы будут как внутренние, так и международные

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко анонсировал создание нового государственного перевозчика, который будет решать не только вопросы туризма, но и государства.

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На форуме "Украина 30" он сказал, что Национальная государственная авиакомпания будет совершать рейсы как внутри страны, так и международные перелеты.

"У нас есть амбициозная цель по созданию государственного авиаперевозчика. Мы надеемся, что мы сможем это сделать в этом году. Украина получит понятного национального государственного авиаперевозчика, и это будет решать не только вопросы туризма, но и вопрос государства", – сказал Тимошенко.

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К слову, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на форуме "Украина 30" заявил, что на оккупированной части Донбасса построят новый аэропорт, который будет создан для гражданских рейсов.

Также сообщалось, что в Украине будут ежегодно проводить модернизацию 5-6 региональных аэропортов. При этом на 2022 год уже запланированы работы в воздушных гаванях таких городов: Черновцы, Сумы, Полтава, Черкассы.

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авиакомпания авиарейсы Офис президента Кирилл Тимошенко
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