В Украине будут модернизировать по 5-6 аэропортов в год

В Украине будут ежегодно проводить модернизацию 5-6 региональных аэропортов. При этом на 2022 год уже запланированы работы в воздушных гаванях таких городов:
- Черновцы;
- Сумы;
- Полтава;
- Черкассы.
Это предусматривает стратегия Министерства инфраструктуры, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНИАН.
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Цель, по его словам, заключается в том, чтобы "через несколько лет большинство региональных аэропортов в Украине работали". Точное количество аэропортов под реконструкцию будет зависеть от объемов финансирования, добавил министр.
Также Криклий сообщил, что ведомство планирует начать третью очередь строительства аэропорта в Одессе.
Напомним, недавно в аэропорту Запорожья открылся новый терминал.
Также сообщалось, что в Киеве хотят построить аэропорт для беспилотников.
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