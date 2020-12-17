В Украине будут модернизировать по 5-6 аэропортов в год

Криклий озвучил список региональных аэропортов, которые реконструируют в 2022 году

В Украине будут ежегодно проводить модернизацию 5-6 региональных аэропортов. При этом на 2022 год уже запланированы работы в воздушных гаванях таких городов:

Черновцы;

Сумы;

Полтава;

Черкассы.

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Это предусматривает стратегия Министерства инфраструктуры, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНИАН.

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Цель, по его словам, заключается в том, чтобы "через несколько лет большинство региональных аэропортов в Украине работали". Точное количество аэропортов под реконструкцию будет зависеть от объемов финансирования, добавил министр.

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Также Криклий сообщил, что ведомство планирует начать третью очередь строительства аэропорта в Одессе.

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Напомним, недавно в аэропорту Запорожья открылся новый терминал.

Также сообщалось, что в Киеве хотят построить аэропорт для беспилотников.

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