"Укрзализныця" запустила эвакуационные рейсы — куда можно добраться 1 марта

"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения, работает по графику и продолжает стабильное движение поездов.
Об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".
1 марта ситуация пока остается стабильной и все поезда должны уехать в срок. Однако их график может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, "Укрзализныця" будет добавлять эвакуационные рейсы при необходимости.
Далее по теме
По станции Киев
- №715 ДАРНИЦА — КИЕВ-ПАСС. – ЛЬВОВ 10:00.
- №722 КИЕВ-ПАСС. — ХАРЬКОВ-ПАСС 10:00.
- №738 КИЕВ-ПАСС. — ЗАПОРОЖЬЕ 11:50.
- №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 12:06.
- №114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 13:34.
- №749 КИЕВ-ПАСС. — ИВАНО-ФРАНКОВСК 14:07.
- №769 КИЕВ-ПАСС. — КАМЯНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14:25.
- №055 КИЕВ-ПАСС. — РАХОВ 15:02.
- №013 КИЕВ-ПАСС. — СОЛОТВИНО 17:12.
- №740 КИЕВ-ПАСС. — КР. РОГ ГОЛ. 17:22.
- №790 КИЕВ-ПАСС. — КРОПИТЕЛЬСКИЙ 17:42.
- №792 КИЕВ-ПАСС. — КРЕМЕНЧУГ 17:42.
- №081 КИЕВ-ПАСС. — УЖГОРОД 18:30.
- №067 КИЕВ-ПАСС. — Варшава ВС 18:48.
Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.
По станции Харьков
- №114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 04:11.
- №138 ХМЕЛЬНИЦК — ЛИМАН 08:20.
- №046 КРАМАТОРСК — УЖГОРОД 12:36.
- №725 ХАРЬКОВ-ПАСС. — КИЕВ-ПАСС 07:41.
- №723 ХАРЬКОВ-ПАСС. — КИЕВ-ПАСС. 15:00.
- №114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 14:39.
- №015 ХАРЬКОВ-ПАСС. — РАХИВ 15:09.
- №795 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ДНЕПР-ГОЛ. 19:27.
- №021 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ТРУХАТЬ 20:15.
- №138 ЛИМАН – ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21:26.
- №007 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ОДЕССА ГОЛ. 21:43.
- №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 22:40.
Посадка на эвакуационные рейсы "Укрзализныци" приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, производится на общих условиях проезда.
Посадка на рейсы "Укрзализныци"
Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.
Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.
Напомним, что в связи с введением в столице комендантского часа до 8 утра 28 февраля высадка пассажиров со всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.
Ранее мы рассказывали, что из-за обстрела в Харьковской области пострадали проводники.