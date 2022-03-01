"Укрзализныця" запустила эвакуационные рейсы — куда можно добраться 1 марта

Рассказываем о графике эвакуационных поездов

Как будут курсировать поезда 1 марта / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця", несмотря на введение военного положения, работает по графику и продолжает стабильное движение поездов.

Об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

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1 марта ситуация пока остается стабильной и все поезда должны уехать в срок. Однако их график может меняться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, "Укрзализныця" будет добавлять эвакуационные рейсы при необходимости.

По станции Киев

№715 ДАРНИЦА — КИЕВ-ПАСС. – ЛЬВОВ 10:00. №722 КИЕВ-ПАСС. — ХАРЬКОВ-ПАСС 10:00. №738 КИЕВ-ПАСС. — ЗАПОРОЖЬЕ 11:50. №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 12:06. №114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 13:34. №749 КИЕВ-ПАСС. — ИВАНО-ФРАНКОВСК 14:07. №769 КИЕВ-ПАСС. — КАМЯНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14:25. №055 КИЕВ-ПАСС. — РАХОВ 15:02. №013 КИЕВ-ПАСС. — СОЛОТВИНО 17:12. №740 КИЕВ-ПАСС. — КР. РОГ ГОЛ. 17:22. №790 КИЕВ-ПАСС. — КРОПИТЕЛЬСКИЙ 17:42. №792 КИЕВ-ПАСС. — КРЕМЕНЧУГ 17:42. №081 КИЕВ-ПАСС. — УЖГОРОД 18:30. №067 КИЕВ-ПАСС. — Варшава ВС 18:48.

Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.

По станции Харьков

№114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 04:11. №138 ХМЕЛЬНИЦК — ЛИМАН 08:20. №046 КРАМАТОРСК — УЖГОРОД 12:36. №725 ХАРЬКОВ-ПАСС. — КИЕВ-ПАСС 07:41. №723 ХАРЬКОВ-ПАСС. — КИЕВ-ПАСС. 15:00. №114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 14:39. №015 ХАРЬКОВ-ПАСС. — РАХИВ 15:09. №795 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ДНЕПР-ГОЛ. 19:27. №021 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ТРУХАТЬ 20:15. №138 ЛИМАН – ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21:26. №007 ХАРЬКОВ-ПАСС. — ОДЕССА ГОЛ. 21:43. №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 22:40.

Посадка на эвакуационные рейсы "Укрзализныци" приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, производится на общих условиях проезда.

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Посадка на рейсы "Укрзализныци"

Посадка на эвакуационные рейсы для пассажиров бесплатная и производится в порядке живой очереди.

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям. Также при наличии мест сесть в поезд могут остальные пассажиры.

Напомним, что в связи с введением в столице комендантского часа до 8 утра 28 февраля высадка пассажиров со всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.

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Ранее мы рассказывали, что из-за обстрела в Харьковской области пострадали проводники.