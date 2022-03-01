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"Укрзалізниця" запустила евакуаційні рейси — куди можна дістатися 1 березня

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 березня, 09:31
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Розповідаємо про графік евакуаційних поїздів
Як курсуватимуть поїзди 1 березня
Як курсуватимуть поїзди 1 березня / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" попри введення воєнного стану працює за графіком та продовжує стабільний рух поїздів.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

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1 березня ситуація поки залишається стабільною та всі поїзди повинні виїхати вчасно. Проте їх графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації, крім того "Укрзалізниця" додаватиме евакуаційні рейси за необхідності.

По станції Київ

  1. №715 ДАРНИЦЯ — КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 10:00.
  2. №722 КИЇВ-ПАС. — ХАРКІВ-ПАС. 10:00.
  3. №738 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 11:50.
  4. №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12:06.
  5. №114, 142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13:34.
  6. №749 КИЇВ-ПАС. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14:07.
  7. №769 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14:25.
  8. №055 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 15:02.
  9. №013 КИЇВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17:12.
  10. №740 КИЇВ-ПАС. — КР. РІГ ГОЛ. 17:22.
  11. №790 КИЇВ-ПАС. — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17:42.
  12. №792 КИЇВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУК 17:42.
  13. №081 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 18:30.
  14. №067 КИЇВ-ПАС. — ВАРШАВА ВС 18:48.

Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

По станції Харків

  1. №114, 142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04:11.
  2. №138 ХМЕЛЬНИЦЬК — ЛИМАН 08:20.
  3. №046 КРАМАТОРСЬК — УЖГОРОД 12:36.
  4. №725 ХАРКІВ-ПАС. — КИЇВ-ПАС. 07:41.
  5. №723 ХАРКІВ-ПАС. — КИЇВ-ПАС. 15:00.
  6. №114, 142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14:39.
  7. №015 ХАРКІВ-ПАС. — РАХІВ 15:09.
  8. №795 ХАРКІВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ. 19:27.
  9. №021 ХАРКІВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 20:15.
  10. №138 ЛИМАН — ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21:26.
  11. №007 ХАРКІВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21:43.
  12. №045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 22:40.

Посадка на евакуаційні рейси "Укрзалізниці" є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами в напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.

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Посадка на рейси "Укрзалізниці"

Посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна та проводиться у порядку живої черги.

Пріоритет надається дітям, жінкам та людям похилого віку. Також за наявності місць сісти в поїзд можуть решта пасажирів.

Нагадаємо, що у зв'язку з введенням у столиці комендантської години до 8 ранку 28 лютого висадка пасажирів з усіх потягів у напрямку Києва дозволена без права покинути територію вокзалу.

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Раніше ми розповідали, що через обстріл у Харківській області постраждали провідники.

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