Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости транспорта

"Укрзализныця" продолжает эвакуировать людей – график поездов на 1 апреля

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 02:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Сегодня" подробно расскажет, в какие города можно эвакуироваться поездом
"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные места. Фото: "УНИАН", коллаж "Сегодня"
"Укрзализныця" эвакуирует людей в безопасные места. Фото: "УНИАН", коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов в безопасные населенные пункты на 1 апреля.

Об этом сообщили на сайте "Укрзализныци".

Реклама

Рейсы на 1 апреля

Киев:

  • 01:00 – 754 Дарница – Харьков-Пасс.
  • 03:42 21/22 Харьков-Пас. – Трускавец
  • 04:16 – 1/2 Ивано-Франковск – Харьков-Пасс.
  • 05:05 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий
  • 05:40 – 142/141 Львов – Лозовая
  • 06:45 – 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс.
  • 08:30 – 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
  • 11:46 – 45/46 Ужгород – Лозовая
  • 13:09 – 142/141 Лозовая – Львов
  • 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 14:07 – 749/750 Киев-Пас – Вена
  • 14:25 – 769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
  • 14:25 – 757/758 Киев-Пасс – Могилев-Подольский
  • 15:02 – 55/56 Киев-Пасс – Рахов
  • 17:06 – 743 Дарница – Львов
  • 17:09 – 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
  • 17:42 – 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
  • 17:42 – 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
  • 18:30 – 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
  • 19:06 – 43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 19:13 – 67/68 Киев-Пас – Варшава
  • 19:13 – 909/910 Киев-Пасс – Хелм
  • 19:48 – 95/96 Киев-Пасс – Рахов
  • 20:05 – 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
  • 20:12 – 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
  • 20:21 – 57/59 Киев-Пасс – Ворохта
  • 20:21 – 60/58 Киев-Пасс – Чоп
  • 21:07 – 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
  • 21:15 – 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
  • 21:22 – 98/97 Киев-Пасс – Ковель
  • 21:28 – 76/75 Киев-Пасс – Кривой Рог-Главный
  • 22:22 – 7/8 Киев-Пасс – Черновцы
  • 22:27 – 45/46 Лозовая – Ужгород
  • 22:37 – 91/92 Киев-Пас – Львов
  • 22:49 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая
  • 23:46 – 771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
  • 23:59 – 139/140 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

Одесса:

  • 14:15 – 25/26 Одесса-Главная – Рахов
  • 17:14 – 91/92 Одесса-Главная – Лозовая
  • 18:22 – 35/36 Одесса-Главная – Пшемысль
  • 18:22 – 38/37 Одесса-Главная – Ужгород
  • 21:31 – 12/11 Одесса-Главная – Львов
  • 22:03 – 105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
  • 22:25 – 8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
  • 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

Харьков:

Реклама
  • 03:46 – 142/141 Лозовая – Львов
  • 07:50 – 138/137 Хмельницкий – Лозовая
  • 08:30 – 753 Харьков-Пас. – Львов
  • 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород
  • 12:06 – 45/46 Лозовая – Ужгород
  • 13:05 – 723 Харьков-Пас. – Киев-Пасс
  • 14:58 – 17/18 Харьков-Пас. – Львов
  • 19:27 – 795/796 Харьков-Пас. – Днепр
  • 20:35 – 138/137 Лозовая – Хмельницкий
  • 21:08 – 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск
  • 21:43 – 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная
  • 22:10 – 45/46 Ужгород – Лозовая

Дополнительные эвакуационные рейсы на 1 апреля

Краматорск:

  • 13:00 – №274/273 Краматорск – Львов
  • 16:00 – №276/275 Краматорск – Львов

Другие:

  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая
  • 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Под Одессой задержан мужчина за псевдоминирование эвакуационного поезда

В Одесской области полиция задержала жителя Куяльницкой ОТО за ложное сообщение о минировании эвакуационного пассажирского поезда.

Реклама

"52-летний мужчина сообщил полицейским и спасателям, что под эвакуационный поезд заложена бомба. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов, но никаких взрывных устройств не обнаружили", — говорится в сообщении Нацполиции.

Личность псевдоминера копы установили в течение нескольких часов. Он находился на работе в Одессе, был нетрезв и объяснил свои действия негативным отношением к полиции.

Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Работа после войны
Какие сферы будут в тренде
Строительство
Энергетика
IT
Медицина
Логистика
1 /2
Узнать больше

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

45766.65

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3288.49

Litecoin (LTC)

124.38

Ripple (XRP)

0.82

Купить криптовалюту
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
Пособие во время войны
Кого ждут ежемесячные выплаты?
Все о поддержке
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
24,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять