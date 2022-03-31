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"Укрзализныця" эвакуирует людей из горячих точек – список поездов на 31 марта

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31 марта, 03:15
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"Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом
Для украинцев запустили эвакуационные поезда. Фото: коллаж "Сегодня"
Для украинцев запустили эвакуационные поезда. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов в безопасные населенные пункты на 31 марта. Рейсы есть как по Украине, так и международные.

Об этом сообщили на сайте "Укрзализныци".

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Эвакуационные рейсы на 31 марта

По станции Киев:

  • 00:40 — №130/129 Ивано-Франковск — Кременчуг*
  • 01:00 – №754 Дарница – Харьков-Пас.
  • 01:36 – №15/16 Рахов – Харьков-Пасс.
  • 02:30 – №21/22 Трускавец – Харьков-Пасс.**
  • 03:42 — №1/2 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск**
  • 04:01 — №149/150 Черновцы — Полтава Юж*
  • 05:05 — №138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 05:40 — №142/141 Львов — Лозовая
  • 07:05 – №722 Дарница – Харьков-Пас.
  • 08:30 — №715/716 Киев-Пасс — Пшемысль*
  • 09:00 — №717 Дарница – Львов
  • 11:46 — №45/46 Ужгород — Лозовая*
  • 13:09 – №142/141 Лозовая – Львов
  • 14:07 – №749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск**
  • 14:07 — №749/750 Киев-Пас — Вена*
  • 14:25 – №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский**
  • 15:02 — №55/56 Киев-Пасс — Рахов**
  • 17:06 — №743 Дарница – Львов
  • 17:09 — №13/14 Киев-Пасс — Солотвино
  • 17:42 — №790/789 Киев-Пасс — Кропивницкий*
  • 17:42 — №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг*
  • 18:30 – №81/82 Киев-Пасс – Ужгород**
  • 19:06 – №43/44 Киев-Пас – Ивано-Франковск
  • 19:13 – №67/68 Киев-Пас – Варшава*
  • 19:13 – №909/910 Киев-Пасс – Хелм*
  • 19:48 – №95/96 Киев-Пасс – Рахов**
  • 20:05 – №29/30 Киев-Пасс – Ужгород**
  • 20:12 – №49/50 Киев-Пасс – Трускавец**
  • 20:21 – №57/59 Киев-Пасс – Ворохта**
  • 20:21 – №60/58 Киев-Пасс – Чоп**
  • 21:07 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*
  • 21:15 – №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная*
  • 21:22 – №98/97 Киев-Пасс – Ковель**
  • 21:28 — №76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог-Главный*
  • 21:33 — №149/150 Полтава Юж — Черновцы
  • 21:50 – №15/16 Харьков-Пас. — Рахов
  • 22:22 – №7/8 Киев-Пасс – Черновцы**
  • 22:27 — №45/46 Лозовая — Ужгород
  • 22:37 – №91/92 Киев-Пас – Львов**
  • 22:40 – №130/129 Кременчуг – Ивано-Франковск
  • 22:49 – №138/137 Хмельницкий – Лозовая*
  • 23:46 – №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий**

* билеты в продаже

** билеты в продаже с 1 апреля

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По станции Одесса:

  • 14:15 — №25/26 Одесса-Главная — Рахов**
  • 18:13 — №77/78 Одесса-Главная — Ковель
  • 18:22 — №35/36 Одесса-Главная — Пшемысль*
  • 18:22 — №38/37 Одесса-Главная — Ужгород**
  • 20:49 — №136/135 Одесса-Главная — Черновцы
  • 21:31 — №12/11 Одесса-Главная — Львов**
  • 21:56 — 353/54 Одесса-Главная — Днепр*
  • 21:56 — №563/564 Одесса-Главная — Кривой Рог*
  • 22: 03 — №105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас*
  • 22:25 — №8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс.*
  • 22:32 — №238/237 Одесса-Главная — Ужгород

По станции Полтава:

  • 06: 03 — №15/16 Рахов — Харьков-Пас.
  • 07:27 — №8/7 Одесса-Главная — Харьков-Пасс.*
  • 15:21 — №149/150 Полтава Южн — Черновцы
  • 17:20 — №15/16 Харьков-Пасс. — Рахов
  • 23: 42- №8/7 Харьков — Пас. — Одесса-Главная*

По станции Харьков:

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  • 03:46 — №142/141 Лозовая — Львов
  • 07:50 — №138/137 Хмельницкий — Лозовая*
  • 09: 00 — №753 Харьков-Пас. — Львов
  • 11: 30 — №209/210 Харьков-Пас. — Ивано-Франковск
  • 12: 06 — №45/46 Лозовая — Ужгород
  • 15:09 — №15/16 Харьков-Пасс. — Рахов
  • 17:00 — №755 Харьков-Пасс. — Львов
  • 19:27 — №795/796 Харьков-Пасс. — Днепр*
  • 20:15 — №21/22 Харьков-Пасс. — Трускавец**
  • 20:35 — №138/137 Лозовая — Хмельницкий
  • 21: 43- №8/7 Харьков — Пас. — Одесса-Главная*
  • 22:10 — №45/46 Ужгород — Лозовая*

По станции Винница:

  • 03: 52 — №105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас*
  • 04: 32 — №49/50 Трускавец — Киев-Пас*
  • 07:53 — №716/715 Пшемысль — Киев-Пас*
  • 08:30 — №715/716 Киев-Пас — Пшемысль*
  • 14:25 — №769/770 Киев-Пас — Каменец-Подольский**
  • 20:12 — №49/50 Киев-Пас — Трускавец**
  • 21:15 — №105/106 Киев-Пасс — Одесса-Главная*
  • 23: 46 — №771/772 Киев-Пас — Хмельницкий**

По станции Запорожье:

  • 12:20 — №120/119 Запорожье-1 — Львов
  • 14: 45 — №4/3 Запорожье-1 — Львов**
  • 16:05 — №86/85 Запорожье-1 — Львов**
  • 16:05 — №88/87 Запорожье-1 — Ковель**
  • 21:38 — №37/38 Запорожье-1 — Киев-Пас*

По станции Днепр:

  • 03:52 — №91/92 Одесса-Главная — Лозовая*
  • 04:45 — №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1*
  • 05:37 – №85/86 Львов – Запорожье-1**
  • 05:37 – №87/88 Ковель – Запорожье-1**
  • 06:23 — №795/796 Днепр – Харьков-Пасс.*
  • 09:27 – №3/4 Львов – Запорожье-1*
  • 10:30 – №901/902 Днепр – Хелм*
  • 14:26 — №42/41 Днепр — Трускавец**
  • 16:34 – №4/3 Запорожье-1 – Львов**
  • 17:39 – №86/85 Запорожье-1 – Львов**
  • 17:39 – №88/87 Запорожье-1 – Ковель**
  • 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп
  • 21:37 — №91/92 Краматорск — Одесса-Главная*
  • 23:11 – №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс*

* билеты в продаже

** билеты в продаже с 1 апреля

Дополнительные эвакуационные рейсы на 31 марта

Краматорск:

  • 13:00 — №282/281 Краматорск — Львов
  • 16:00 — №284/283 Краматорск — Львов

Другие:

  • 14:00 — №5501 Новозолотаревка — Лозовая
  • 16:10 — №7931 Покровск — Днепр
  • 23:30 — №234/233 Чоп — Днепр

Под Одессой задержан мужчина за псевдоминирование эвакуационного поезда

В Одесской области полиция задержала жителя Куяльницкой ОТГ за ложное сообщение о минировании эвакуационного пассажирского поезда.

"52-летний мужчина сообщил полицейским и спасателям, что под эвакуационный поезд заложена бомба. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов, но никаких взрывных устройств не обнаружили", — говорится в сообщении Нацполиции.

Псевдоминера копы установили в течение нескольких часов. Он находился на работе в Одессе, был нетрезв и объяснил свои действия негативным отношением к полиции.

Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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