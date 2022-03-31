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"Укрзалізниця" евакуює людей з гарячих точок – список потягів на 31 березня

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31 березня, 03:15
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"Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
Для українців запустили евакуаційні потяги. Фото: колаж "Сьогодні"
Для українців запустили евакуаційні потяги. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів у безпечні населені пункти на 31 березня. Рейси є як по Україні, так і міжнародні.

Про це повідомили на сайті "Укрзалізниці".

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Евакуаційні рейси на 31 березня

По станції Київ:

  • 00:40 – №130/129 Івано-Франківськ – Кременчук*
  • 01:00 – №754 Дарниця – Харків-Пас.
  • 01:36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 02:30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.**
  • 03:42 – №1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ**
  • 04:01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд*
  • 05:05 – №138/137 Лозова – Хмельницький
  • 05:40 – №142/141 Львів – Лозова
  • 07:05 – №722 Дарниця – Харків-Пас.
  • 08:30 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль*
  • 09:00 – №717 Дарниця – Львів
  • 11:46 – №45/46 Ужгород – Лозова*
  • 13:09 – №142/141 Лозова – Львів
  • 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ**
  • 14:07 – №749/750 Київ-Пас – Відень*
  • 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський**
  • 15:02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів**
  • 17:06 – №743 Дарниця – Львів
  • 17:09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино
  • 17:42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький*
  • 17:42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук*
  • 18:30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород**
  • 19:06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 19:13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава*
  • 19:13 – №909/910 Київ-Пас – Хелм*
  • 19:48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів**
  • 20:05 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород**
  • 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець**
  • 20:21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта**
  • 20:21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп**
  • 21:07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
  • 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
  • 21:22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель**
  • 21:28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний*
  • 21:33 – №149/150 Полтава Півд – Чернівці
  • 21:50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 22:22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці**
  • 22:27 – №45/46 Лозова – Ужгород
  • 22:37 – №91/92 Київ-Пас – Львів**
  • 22:40 – №130/129 Кременчук – Івано-Франківськ
  • 22:49 – №138/137 Хмельницький – Лозова*
  • 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький**

* квитки у продажу

** квитки у продажу з 1 квітня

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По станції Одеса:

  • 14:15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів**
  • 18:13 – №77/78 Одеса-Головна – Ковель
  • 18:22 – №35/36 Одеса-Головна – Пшемисль*
  • 18:22 – №38/37 Одеса-Головна – Ужгород**
  • 20:49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці
  • 21:31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів**
  • 21:56 – №53/54 Одеса-Головна – Дніпро*
  • 21:56 – №563/564 Одеса-Головна – Кривий Ріг*
  • 22:03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*
  • 22:25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*
  • 22:32 – №238/237 Одеса-Головна – Ужгород

По станції Полтава:

  • 06:03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 07:27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.*
  • 15:21 – №149/150 Полтава Півд. – Чернівці
  • 17:20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 23:42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*

По станції Харків:

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  • 03:46 – №142/141 Лозова – Львів
  • 07:50 – №138/137 Хмельницький – Лозова*
  • 09:00 – №753 Харків-Пас. – Львів
  • 11:30 – №209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
  • 12:06 – №45/46 Лозова – Ужгород
  • 15:09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 17:00 – №755 Харків-Пас. – Львів
  • 19:27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро*
  • 20:15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець**
  • 20:35 – №138/137 Лозова – Хмельницький
  • 21:43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна*
  • 22:10 – №45/46 Ужгород – Лозова*

По станції Вінниця:

  • 03:52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас*
  • 04:32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас*
  • 07:53 – №716/715 Пшемисль – Київ-Пас*
  • 08:30 – №715/716 Київ-Пас – Пшемисль*
  • 14:25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський**
  • 20:12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець**
  • 21:15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна*
  • 23:46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький**

По станції Запоріжжя:

  • 12:20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:45 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів**
  • 16:05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів**
  • 16:05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель**
  • 21:38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

По станції Дніпро:

  • 03:52 – №91/92 Одеса-Головна – Лозова*
  • 04:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*
  • 05:37 – №85/86 Львів – Запоріжжя-1**
  • 05:37 – №87/88 Ковель – Запоріжжя-1**
  • 06:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.*
  • 09:27 – №3/4 Львів – Запоріжжя-1*
  • 10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм*
  • 14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець**
  • 16:34 – №4/3 Запоріжжя-1 – Львів**
  • 17:39 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів**
  • 17:39 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель**
  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп
  • 21:37 – №91/92 Краматорськ – Одеса-Головна*
  • 23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

* квитки у продажу

** квитки у продажу з 1 квітня

Додаткові евакуаційні рейси на 31 березня

Краматорськ:

  • 13:00 – №282/281 Краматорськ – Львів
  • 16:00 – №284/283 Краматорськ – Львів

Інші:

  • 14:00 – №5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 16:10 – №7931 Покровськ – Дніпро
  • 23:30 – №234/233 Чоп – Дніпро

Під Одесою затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного потягу

На Одещині поліція затримала жителя Куяльницької ОТГ за неправдиве повідомлення про замінування евакуаційного пасажирського потягу.

"52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Псевдомінера копи знайшли протягом кількох годин. Він був на роботі в Одесі, нетверезий, і пояснив свій вчинок негативним ставленням до поліції.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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