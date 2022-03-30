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"Укрзалізниця" продовжує евакуацію з гарячих точок – рейси на 30 березня

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30 березня, 03:53
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"Сьогодні" докладно розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
"Укрзалізниця" евакуює людей до безпечних населених пунктів. Фото: колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" евакуює людей до безпечних населених пунктів. Фото: колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" опублікувала новий графік евакуаційних поїздів у безпечні населені пункти на 30 березня. Рейси є як по Україні, так і міжнародні.

Відповідний графік розмістили на сайті "Укрзалізниці".

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Евакуаційні рейси на 30 березня

Краматорськ:

  • 13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів
  • 16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів

Інші:

  • 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозова
  • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Міжнародні рейси на 30 березня

Польща:

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  • 07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль
  • 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця (11:25) – Пшемисль
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
  • 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль
  • 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм

Словаччина:

  • 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина:

  • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Чехія:

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  • 12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін

Румунія:

  • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія:

  • 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень

Під Одесою затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного поїзда

На Одещині поліція затримала жителя Куяльницької ОТГ за неправдиве повідомлення про замінування евакуаційного пасажирського потягу.

"52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Псевдомінера копи знайшли протягом кількох годин. Він був на роботі в Одесі, нетверезий, і пояснив свій вчинок негативним ставленням до поліції.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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