"Укрзалізниця" продовжує евакуацію з гарячих точок – рейси на 30 березня

"Сьогодні" докладно розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом

"Укрзалізниця" евакуює людей до безпечних населених пунктів. Фото: колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" опублікувала новий графік евакуаційних поїздів у безпечні населені пункти на 30 березня. Рейси є як по Україні, так і міжнародні.

Відповідний графік розмістили на сайті "Укрзалізниці".

Реклама

Евакуаційні рейси на 30 березня

Краматорськ:

13:00 – №278/277 Краматорськ – Львів

16:00 – №280/279 Краматорськ – Львів

Інші:

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозова

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Міжнародні рейси на 30 березня

Польща:

Реклама

07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль

08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця (11:25) – Пшемисль

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 – 814/813 Львів – Хелм

18:22 – 35/36 Одеса – Пшемисль

19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм

Словаччина:

11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь

12:30 №33 Мукачево – Будапешт

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

Чехія:

Реклама

12:00 №911 Мостиська 1 – Богумін

Румунія:

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія:

14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень

Під Одесою затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного поїзда

На Одещині поліція затримала жителя Куяльницької ОТГ за неправдиве повідомлення про замінування евакуаційного пасажирського потягу.

"52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Псевдомінера копи знайшли протягом кількох годин. Він був на роботі в Одесі, нетверезий, і пояснив свій вчинок негативним ставленням до поліції.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми писали: