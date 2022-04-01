"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей – графік поїздів на 1 квітня

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів у безпечні населені пункти на 1 квітня.
Про це повідомили на сайті "Укрзалізниці".
Рейси на 1 квітня
Київ:
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- 01:00 – 754 Дарниця – Харків-Пас.
03:42 – 21/22 Харків-Пас. – Трускавець
04:16 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
05:05 – 138/137 Лозова – Хмельницький
05:40 – 142/141 Львів – Лозова
06:45 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас.
08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова
13:09 – 142/141 Лозова – Львів
14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень
14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський
14:25 – 757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський
15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів
17:06 – 743 Дарниця – Львів
17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино
17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
17:42 – 792/791 Київ-Пас – Кременчук
18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород
19:06 – 43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава
19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм
19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів
20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород
20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець
20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта
20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп
21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
21:22 – 98/97 Київ-Пас – Ковель
21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний
22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці
22:27 – 45/46 Лозова – Ужгород
22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів
22:49 – 138/137 Хмельницький – Лозова
23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький
23:59 – 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський
Одеса:
- 14:15 – 25/26 Одеса-Головна – Рахів
17:14 – 91/92 Одеса-Головна – Лозова
18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
18:22 – 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
21:31 – 12/11 Одеса-Головна – Львів
22:03 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
22:25 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Харків:
- 03:46 – 142/141 Лозова – Львів
07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова
08:30 – 753 Харків-Пас. – Львів
11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
12:06 – 45/46 Лозова – Ужгород
13:05 – 723 Харків-Пас. – Київ-Пас
14:58 – 17/18 Харків-Пас. – Львів
19:27 – 795/796 Харків-Пас. – Дніпро
20:35 – 138/137 Лозова – Хмельницький
21:08 – 1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
21:43 – 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова
Додаткові евакуаційні рейси на 1 квітня
Краматорськ:
- 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів
16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів
Інші:
14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро
23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Під Одесою затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного потяга
На Одещині поліція затримала жителя Куяльницької ОТГ за неправдиве повідомлення про замінування евакуаційного пасажирського потяга.
"52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили", — йдеться в повідомленні Нацполіції.
Псевдомінера копи знайшли протягом кількох годин. Він був на роботі в Одесі, нетверезий, і пояснив свій вчинок негативним ставленням до поліції.
Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.