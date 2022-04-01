"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей – графік поїздів на 1 квітня

"Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом

"Укрзалізниця" евакуює людей у безпечні місця. Фото: "УНІАН", колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів у безпечні населені пункти на 1 квітня.

Про це повідомили на сайті "Укрзалізниці".

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Рейси на 1 квітня

Київ:

01:00 – 754 Дарниця – Харків-Пас.

03:42 – 21/22 Харків-Пас. – Трускавець

04:16 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас.

05:05 – 138/137 Лозова – Хмельницький

05:40 – 142/141 Львів – Лозова

06:45 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас.

08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова

13:09 – 142/141 Лозова – Львів

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень

14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський

14:25 – 757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський

15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів

17:06 – 743 Дарниця – Львів

17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 – 792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 – 43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава

19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм

19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів

20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород

20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець

20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 – 98/97 Київ-Пас – Ковель

21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний

22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:27 – 45/46 Лозова – Ужгород

22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів

22:49 – 138/137 Хмельницький – Лозова

23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький

23:59 – 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

Одеса:

14:15 – 25/26 Одеса-Головна – Рахів

17:14 – 91/92 Одеса-Головна – Лозова

18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль

18:22 – 38/37 Одеса-Головна – Ужгород

21:31 – 12/11 Одеса-Головна – Львів

22:03 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22:25 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Харків:

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03:46 – 142/141 Лозова – Львів

07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова

08:30 – 753 Харків-Пас. – Львів

11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород

12:06 – 45/46 Лозова – Ужгород

13:05 – 723 Харків-Пас. – Київ-Пас

14:58 – 17/18 Харків-Пас. – Львів

19:27 – 795/796 Харків-Пас. – Дніпро

20:35 – 138/137 Лозова – Хмельницький

21:08 – 1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ

21:43 – 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова

Додаткові евакуаційні рейси на 1 квітня

Краматорськ:

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів

Інші:

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова Реклама

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Під Одесою затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного потяга

На Одещині поліція затримала жителя Куяльницької ОТГ за неправдиве повідомлення про замінування евакуаційного пасажирського потяга.

"52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Псевдомінера копи знайшли протягом кількох годин. Він був на роботі в Одесі, нетверезий, і пояснив свій вчинок негативним ставленням до поліції.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

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