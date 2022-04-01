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"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей – графік поїздів на 1 квітня

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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1 квітня, 02:46
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"Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
"Укрзалізниця" евакуює людей у безпечні місця. Фото: "УНІАН", колаж "Сьогодні"
"Укрзалізниця" евакуює людей у безпечні місця. Фото: "УНІАН", колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних потягів у безпечні населені пункти на 1 квітня.

Про це повідомили на сайті "Укрзалізниці".

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Рейси на 1 квітня

Київ:

  • 01:00 – 754 Дарниця – Харків-Пас.
    03:42 – 21/22 Харків-Пас. – Трускавець
    04:16 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
    05:05 – 138/137 Лозова – Хмельницький
    05:40 – 142/141 Львів – Лозова
    06:45 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас.
    08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
    11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова
    13:09 – 142/141 Лозова – Львів
    14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
    14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень
    14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський
    14:25 – 757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський
    15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів
    17:06 – 743 Дарниця – Львів
    17:09 – 13/14 Київ-Пас – Солотвино
    17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
    17:42 – 792/791 Київ-Пас – Кременчук
    18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород
    19:06 – 43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
    19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава
    19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм
    19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів
    20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород
    20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець
    20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта
    20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп
    21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
    21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
    21:22 – 98/97 Київ-Пас – Ковель
    21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний
    22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці
    22:27 – 45/46 Лозова – Ужгород
    22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів
    22:49 – 138/137 Хмельницький – Лозова
    23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький
    23:59 – 139/140 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

Одеса:

  • 14:15 – 25/26 Одеса-Головна – Рахів
    17:14 – 91/92 Одеса-Головна – Лозова
    18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
    18:22 – 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
    21:31 – 12/11 Одеса-Головна – Львів
    22:03 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
    22:25 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
    22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Харків:

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  • 03:46 – 142/141 Лозова – Львів
    07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова
    08:30 – 753 Харків-Пас. – Львів
    11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
    12:06 – 45/46 Лозова – Ужгород
    13:05 – 723 Харків-Пас. – Київ-Пас
    14:58 – 17/18 Харків-Пас. – Львів
    19:27 – 795/796 Харків-Пас. – Дніпро
    20:35 – 138/137 Лозова – Хмельницький
    21:08 – 1/2 Харків-Пас. – Івано-Франківськ
    21:43 – 8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
    22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова

Додаткові евакуаційні рейси на 1 квітня

Краматорськ:

  • 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів
    16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів

Інші:

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

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  • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро

  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Під Одесою затримали чоловіка за псевдомінування евакуаційного потяга

На Одещині поліція затримала жителя Куяльницької ОТГ за неправдиве повідомлення про замінування евакуаційного пасажирського потяга.

"52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили", — йдеться в повідомленні Нацполіції.

Псевдомінера копи знайшли протягом кількох годин. Він був на роботі в Одесі, нетверезий, і пояснив свій вчинок негативним ставленням до поліції.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

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